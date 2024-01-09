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على خلفية منشور “فُهم منه التعاطف مع المقاومة”.. الحبس المنزلي لسيدة لفلسطينية من الداخل المحتل- (فيديو)

9 - يناير - 2024

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“القدس العربي”: وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا اليوم، على إطلاق سراح ياسمين قدورة من قرية نحف بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، المعتقلة على خلفية كتابات تتعلق بالحرب على غزة، بشروط مقيدة، علما أن ياسمين حامل بشهرها الثالث وتعاني أوجاع متفرقة ولا تقدَّم لها العناية الطبية اللازمة في سجن الدامون.

وقضت المحكمة الإسرائيلية تحويل قدورة للحبس المنزلي بعد اعتقالها على خلفية زعم الاحتلال نشرها ما يُفهم منه “التعاطف مع عمل إرهابي” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت قدورة البالغة من العمر 30 عاما وهي أم لأطفال وحامل في شهرها الثالث خلال مكالمة متلفزة مع ذويها أثناء محاكمتها، أنها تعيش ظروفا صعبة داخل الأسر وتتمنى الخروج منه في أقرب وقت.

وقالت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، إن قاضية الاستئناف قبلت وقررت مبدئيا إطلاق سراح ياسمين لحبس منزلي، وأعادت الملف إلى مصدره أي محكمة الصلح، ليقوم القاضي هناك بالموافقة على الكفلاء المناسبين وتحديد عددهم لإتمام عملية إطلاق سراح ياسمين.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لحظة قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال السيدة الفلسطينية من منزلها، وقراءة التهم الموجهة إليها ما أدخل السيدة الفلسطينية في نوبة من البكاء والخوف الشديد.

ومنذ أحداث الـ 7 من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، يشهد الداخل الفلسطيني المحتل حالة من التضييق الممنهج على الفلسطينيين في شتى المجالات، بما في ذلك حرية الراي والتعبير.

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  1. يقول عادل المغربي:
    يناير 9, 2024 الساعة 10:21 م

    لعنة الله على الصهاينة الإرهابيين

    رد

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