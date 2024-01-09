على خلفية منشور “فُهم منه التعاطف مع المقاومة”.. الحبس المنزلي لسيدة لفلسطينية من الداخل المحتل- (فيديو)

“القدس العربي”: وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا اليوم، على إطلاق سراح ياسمين قدورة من قرية نحف بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، المعتقلة على خلفية كتابات تتعلق بالحرب على غزة، بشروط مقيدة، علما أن ياسمين حامل بشهرها الثالث وتعاني أوجاع متفرقة ولا تقدَّم لها العناية الطبية اللازمة في سجن الدامون.

المعتقلة ياسمين قدورة حامل في شهرها الثالث من قرية نحف خلال جلسة المحكمة قبيل تحويلها للحبس المنزلي: “قضيت نهاري أمس بلا طعام”. pic.twitter.com/3ry0BL30T1 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 9, 2024

وقضت المحكمة الإسرائيلية تحويل قدورة للحبس المنزلي بعد اعتقالها على خلفية زعم الاحتلال نشرها ما يُفهم منه “التعاطف مع عمل إرهابي” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت قدورة البالغة من العمر 30 عاما وهي أم لأطفال وحامل في شهرها الثالث خلال مكالمة متلفزة مع ذويها أثناء محاكمتها، أنها تعيش ظروفا صعبة داخل الأسر وتتمنى الخروج منه في أقرب وقت.

وافقت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، مبدئيا على تسريح ياسمين قدورة من قرية نحف، المعتقلة على خلفية كتابات تتعلق بالحرب على غزة، بشروط مقيدة، علما أن ياسمين حامل بشهرها الثالث وتعاني أوجاع متفرقة ولا تقدم لها العناية الطبية اللازمة في سجن الدامون. pic.twitter.com/npcPucOtz5 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 9, 2024

وقالت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، إن قاضية الاستئناف قبلت وقررت مبدئيا إطلاق سراح ياسمين لحبس منزلي، وأعادت الملف إلى مصدره أي محكمة الصلح، ليقوم القاضي هناك بالموافقة على الكفلاء المناسبين وتحديد عددهم لإتمام عملية إطلاق سراح ياسمين.

قالت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، لـ”عرب 48″، قبلت القاضية الاستئناف وقررت مبدئيا إطلاق سراح ياسمين لحبس منزلي، وأعادت الملف إلى مصدره أي محكمة الصلح، ليقوم القاضي هناك بالموافقة على الكفلاء المناسبين وتحديد عددهم لإتمام عملية إطلاق سراح ياسمين، وليقرر… pic.twitter.com/QJHUEtmLjr — موقع عرب 48 (@arab48website) January 9, 2024

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لحظة قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال السيدة الفلسطينية من منزلها، وقراءة التهم الموجهة إليها ما أدخل السيدة الفلسطينية في نوبة من البكاء والخوف الشديد.

🇮🇱📹 سلطات الاحتلال في الاراضي المحتلة عام 48 تعتقل الفلسطينية “ياسمين قدورة” 33 عاما بعد نشرها رسالة عن غزة عبر تطبيق “واتساب” بتاريخ 7 أكتوبر مؤيدة لحماس كتبت فيها “صباح الفخر الذي لاينسى” pic.twitter.com/fkYr5rnzCQ — بندر الشايع🇸🇦 (@bandershaya) November 9, 2023

“ياسمين ستبقى في السجن وقد تضع مولودها بالسجن” الأسيرة ياسمين قدورة من الداخل المحتل، حامل وأم لأطفال، معتقلة الآن في سجن “الدامون” بظروف قاسية، عقدت لها اليوم جلسة محاكمة وستبقى معتقلة حتى “الانتهاء من الاجراءات القانونية”. pic.twitter.com/5iODuYQznj — ق.ض 𓂆 (@jalestinian) December 13, 2023

ومنذ أحداث الـ 7 من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، يشهد الداخل الفلسطيني المحتل حالة من التضييق الممنهج على الفلسطينيين في شتى المجالات، بما في ذلك حرية الراي والتعبير.