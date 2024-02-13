على رأسهم الشيخ تميم.. المسؤولون يشاركون سكان قطر فعاليات اليوم الرياضي للدولة- (صور وفيديوهات)

الدوحة ـ”القدس العربي”:

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الثالثة عشرة، تحت شعار “الخيار لك”، بكافة مناطق الدولة الخليجية التي أصبحت عاصمة عالمية للرياضة، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها الدوحة، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للفرد.

ويدخل اليوم الرياضي للدولة البهجة إلى القلوب في قطر يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/ شباط من كل عام. إذ ينضم المقيمون والزوار إلى الفعاليات الحافلة بالمرح والتي تحتفي وتروج لأسلوب حياة أكثر صحة، وتسلط الضوء على أهمية الثقافة الرياضية والرفاهية في البلاد.

وتمثل هذه المناسبة الحماسية عطلة رسمية في قطر.

وشارك مختلف المسؤولين والقادة في الدولة في هذه الفعاليات، لإرسال رسائل إيجابية لأفراد المجتمع، ويكونوا قدوة للجميع.

ونشر الديوان الأميري صوراً للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الفعاليات، ومارس رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد، وهذا في إطار التوعية بأهمية ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وإلهام أفراد المجتمع بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية.

سمو الأمير المفدى يشارك في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، ويمارس رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد. https://t.co/LqtrK9Moye pic.twitter.com/8z7mMSUWjw — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 13, 2024

ويحرص الشيخ تميم آل ثاني سنوياً على المشاركة في فعاليات، ورياضات مختلفة، سواء كرة القدم، أم ركوب الدراجات، والتجديف والتنس وغيرها.

وشارك الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الفعاليات في مركز رعاية الأيتام “دريمة”، وتفاعل مع الأطفال لإدخال البهجة لقلوبهم.

كما انضمت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم للفعاليات الرياضية التي نظمت في المنطقة الخضراء بمؤسسة قطر وشهدت مباراة بين فريقين من مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة.

📹⚽️| بكاميرا الجسرة في اليوم الرياضي صاحبة السمو الشيخة @mozabintnasser رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر تشهد مباراة بين منتسبي مركز الشفلح لذوي الإعاقة ونجوم من لاعبي كرة القدم القطرية | #اليوم_الرياضي_قطر

| #الجسرة_الإخبارية – #قطر pic.twitter.com/D2NigDcIXV — الجسرة الإخبارية (@aljasranews) February 13, 2024

وتشهد نسخة هذا العام 250 فعالية تنظمها جهات حكومية وغير حكومية في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، وموزعة بشكل شامل متوازن في جميع أنحاء البلاد.

وتم توفير هذه الفعاليات الرياضية للجميع منذ الساعات الأولى، فظهرت مناطق كورنيش الدوحة، وأسباير، واللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ولوسيل، ومشيرب، وكتارا، وكأنها ساحات رياضية ضخمة.

وحرص جمهور واسع من المواطنين والمقيمين، لا سيما الأطفال، على الحضور منذ وقت مبكر للاستمتاع بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية وحجز أماكنهم مبكراً، لا سيما أن كامل أرجاء الدوحة أصبحت بمثابة ملتقى لمزاولة الرياضة.

ومع أول إطلالة لنور الشمس، رسم المشاركون في الاحتفال باليوم الرياضي للدولة بأنشطتهم لوحة رياضية بديعة تجسدت في أنحاء مختلفة من البلاد، لتتحول الدوحة اليوم لملعب رياضي كبير يستوعب الجميع من مواطنين ومقيمين بمختلف فئاتهم السنية.

وتعتبر قطر إحدى الدول القليلة في العالم التي خصصت يوماً وطنياً للرياضة، حيث تُغلق المدارس والمكاتب والمحلات التجارية طوال اليوم لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الأنشطة البدنية واتباع أسلوب حياة صحي.

وتحرص جميع مؤسسات الدولة منذ انطلاق الاحتفالات باليوم الرياضي للدولة، على المشاركة سنوياً في هذا الحدث الرياضي، لتتحول قطر إلى ملعب كبير يمارس فيه عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة.

ويحظى اليوم الرياضي للدولة باهتمام كبير، حيث أصبح هذا الحدث المميز يلاقي استحسان جميع من يعيش على أرض قطر من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين، الذين يحرصون على قضاء يوم رياضي مميز تحتضنه جميع مناطق الدولة.

ويهدف شعار هذه النسخة “الخيار لك” للتأكيد على ممارسة الرياضة انطلاقا من الوعي والإدراك أنها الخيار الأمثل لمواجهة تحديات العصر، ومكافحة الأمراض المزمنة التي تتسبب فيها قلة الحركة، والرهان على الوعي؛ لأنه سيبني عليه خيار ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأسهمت مبادرة اليوم الرياضي للدولة بشكل كبير في رفع الوعي بأهمية الرياضة في حياة الأفراد والمجتمع القطري، فمنذ انطلاق النسخة الأولى من اليوم الرياضي للدولة تزايد الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تطوير العنصر البشري الذي تستثمر فيه دولة قطر طوال السنوات الماضية.

وتم الإعلان عن اليوم الرياضي للدولة الأول في قطر في عام 2012 من قبل نائب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتشتمل المناسبة على فعاليات مخصصة للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات، وأنشطة تعليمية حول الرياضة وأهميتها، بالإضافة إلى ظهور خاص لنجوم الرياضة.

وتتزامن نسخة اليوم الرياضي هذا العام، مع فوز منتخب قطر بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، مما أضفى مزيداً من الاحتفالات بهذا التتويج.