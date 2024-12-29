على طريقة أفلام “الأكشن”.. مطاردة في شوارع الرباط تنتهي باعتقال 5 من سائقي سيارات الأجرة- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

قرر الوكيل العام للملك (النائب العام) في محكمة الاستئناف بالرباط، أمس السبت، إحالة خمسة من سائقي سيارات الأجرة الحضرية على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، حيث جرى إيداعهم سجن “تامسنا” بضواحي مدينة تمارة المجاورة للعاصمة.

وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت السائقين الخمسة بعد مطاردة وصفت بـ”الهوليوودية” في شوارع الرباط، لسائق سيارة تستعمل في توصيل الزبائن عبر تطبيقات النقل، وانتشر مقطع فيديو مرعب وخطير، يوثق لحظة الملاحقة وتوقيف سائق التطبيقات بشكل جنوني قرب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وكان سائق تطبيقات النقل قد أقلّ زبائن من محطة الحافلات الجديدة بالرباط، في أثناء مسيره بالطريق القريب من ملعب الأمير مولاي عبد الله، جرت ملاحقته من طرف سيارات الأجرة الخمسة، ومحاصرته بشكل خطير إلى أن تم توقيفه في النهاية.

وتدخل الأمن المغربي مباشرة لتوقيف السائقين جميعهم -سيارات الأجرة وسيارة تطبيقات النقل- بعد أن كادوا يتسببون في حادثة خطيرة، وهو ما ظهر جليا في مقطع فيديو تداوله المغاربة بخوف وفزع من تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.

وتنتشر في المغرب تطبيقات للنقل، يصنفها قطاع سيارات الأجرة في خانة النقل السري، لذلك نجد العديد من الحوادث المماثلة ومنها التي تأخذ طابعا دوليا مثل واقعة الاعتداء على دبلوماسي روسي في الدار البيضاء، من طرف سائق سيارة أجرة.