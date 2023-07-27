على طريقة رونالدو.. مهاجم ريال مدريد يسجل هدفا عالميا في مرمى مانشستر يونايتد- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

سجل خوسيلو، المهاجم الجديد لريال مدريد، هدفا عالميا في مرمى مانشستر يونايتد، ليساهم في فوزه فريقه بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جرت على ملعب “إن آر جاي” بمدينة هيوستن الأمريكية، ضمن جولة أبطال كرة القدم.

وأحرز خوسيلو (33 عاما) الهدف بكرة مقصية رائعة بعد عرضية متقنة من زميله لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 89.

وذكّر هذا الهدف، العديد من مشجعي ريال مدريد بالهدف التاريخي الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى جيجي بوفون حارس فريق يوفنتوس، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

استعادة الذكريات الجميلة في ريال مدريد 🥹

pic.twitter.com/dI9eahIxGw — عمرو (@bt3) July 27, 2023

وافتتح الوافد الجديد للنادي الملكي، جود بيلينغهام التسجيل في مرمى اليونايتد عند الدقيقة الخامسة، بطريقة مميزة.

واستغل بيلينغام كرة طويلة وصلته من زميله روديغير، لينفرد بالحارس أونانا ويضع الكرة من فوقه في الشباك، مسجلا هدفه الأول مع النادي الإسباني، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.