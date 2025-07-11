على مسرح مهرجانات بيت الدين: ديوانية طرب… وشبه اجتماع راقص للحكومة اللبنانية

بيت الدين – أ ف ب: تحولت إحدى الباحات الخارجية لقصر بيت الدين الأثري في جبل لبنان مساء الخميس ديوانية طربية نسائية تحت سماء زيّنها قمر مكتمل وخيّم عليها الشعر واللحن والصوت، شاركت فيها ثلاث مغنيّات من لبنان ومصر وسوريا ترك حضورهن المتجانس أثره في القلوب والذاكرة.

وافتتحت «ديوانية حب» ليالي مهرجانات بيت الدين، التي انطلقت في قصر الأمير بشير الشهابي في منطقة الشوف الجبلية في جنوب شرق بيروت.

ويعود المهرجان، وهو من أبرز الأحداث الثقافية السنوية في لبنان، بعد غيابه العام الفائت بسبب المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أن التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران الشهر الفائت كادت تطيح نسخة هذا العام، إذ دفعت بإدارة المهرجان إلى إعلان «تعليق» دورة 2025، قبل أن تعود عن هذا القرار وتعلن المضي بإقامة الحدث ببرنامج معدّل إثر توقّف الحرب.

وأطلت جاهدة وهبة، صاحبة فكرة الديوانية من خلف قناطر القصر بعباءة حريرية مطرزة كأميرة من أميرات هذا المعلم الأثري الذي شُيِّد في القرن الثامن عشر، وأنشدت قصيدة كتبتها ولحنتها لبيت الدين من وحي قصيدة للشاعر الفرنسي بيار استان، على ما قالت أمام جمهور بلغ نحو 1700 شخص حسب المنظمين.

بعدها انضمت إليها كل من المطربتين السورية لبانة القنطار التي جلست على يمينها، والمصرية ريهام عبد الحكيم على يسارها.

وتوسطت المسرح كنبات، أسفلها خشبي ومنقوش ومُطعَّم بالصَدف، وأمامها طاولات صغيرة من الطراز نفسه. وزُيَّن جانب واحد من المسرح بمجموعة من المصابيح المضاءة مما زاد على المناخ الطربي سحرا.

وأرادت وهبة أن تكون هذه الديوانية «لقاء حب وإلفة وطرب تحت سماء احترفت البهاء واعتادت أن تظلل الحلم أملا ورجاء»، على ما قالت المؤلفة الموسيقية والشاعرة والمغنية اللبنانية.

وأضافت «يسعدني أن أستضيف فيها صديقتين عزيزتين لنغني معا للحب وللحياة ولكل ما ينتصر على الألم».

وتضمن برنامج الحفلة طوال أكثر من ساعتين نحو 15 تحفة طربية مصرية لأم كلثوم وأسمهان وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ووردة وداليدا، ولبنانية لصباح وفيروز ووديع الصافي، وتخللها موشح أندلسي وعتابا، وباقة من الأغنيات الخاصة لوهبة وعبد الحكيم، تولّت عزفها فرقة أدارها عازف التشيلو المايسترو المصري أحمد طه ورافقه نحو 17 موسيقيا من لبنان والعالم العربي.

وكانت الفنانات الثلاث يتحاورن بطريقة أنيقة قبل كل أغنية، ويعرّفن بما سيقدّمنه، وغنّينَ منفردات حينا أو جماعيا حينا آخر، وقوفا وقعودا.

وأنشدت وهبة من تلحينها «يا طير الحمام» للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وبتوزيع من المؤلف الموسيقي عازف القانون العراقي البلجيكي أسامة عبد الرسول الذي كان جزءا من الفرقة.

وعندما غنّت لبانة القنطار «ليالي الأنس في فيينا»، لاحظت وهبة أن المطربة السورية تحوّل الأغنية «ليالي أنس في بيت الدين»، وذكّرت وهبة بأن القنطار «تتحدر من عائلة أسمهان (…) وهي سليلة كل هذا البهاء».

وأنشدت لبانة بصوتها الأوبرالي أغنية أسمهان «يا طيور» من ألحان محمد القصبجي، وحصدت الآهات حين غنت «قلبي دليلي» لليلى مراد و»زي العسل» لصباح، وشاركتها فيها ريهام الغناء.

أما ريهام عبد الحكيم فقدمت «عاشق سارح بالملكوت» شارة مسلسل «خاتم سليمان». وقبل أن تغني «إما براوة» (أي حلاوة) لعبد الحليم حافظ، بادرت الجمهور قائلة «حلاوة على لبنان وبيروت وبيت الدين».

وسبق للمغنية الشابة التي جسدت دور أم كلثوم مراهقة في مسلسل «أم كلثوم» أواخر القرن الفائت، أن شاركت في المهرجان اللبناني عام 2015 في تحية إلى «كوكب الشرق».

وبصوتها العذب قدمت «افرح يا قلبي» التي غنتها أم كلثوم للمرة الأولى عام 1937 من الحان رياض السنباطي، و»إنت عمري»، أول تعاون بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب عام 1964.

وقبل أغنية «أرجعي يا ألف ليلة»، استعادت وهبة تاريخ مهرجانات بيت الدين التي انطلقت عام 1985 في خضمّ الحرب اللبنانية. وقالت «منذ لحظات المهرجان الأولى أطل (…) وديع الصافي وغنت صباح وشهد مسرح بيت الدين أسماء من العالم كله، لكن الصفحة الأعمق في الذاكرة تبقى تلك التي مرت بها سفيرتنا الى النجوم فيروز (…) التي دخلت القصر فارتفع القمر».

ونالت وهبة استحسانا حين غنت في «يوم وليلة» لوردة من ألحان محمد عبد الوهاب، وكذلك عتابا ومجموعة من الأغنيات من الريبرتوار اللبناني.

وتشاركت الثلاث غناء «حلوة يا بلدي» لداليدا، و»قارئة الفنجان» لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر نزار قباني، حيث أظهرت كل واحدة منهن خصوصية حنجرتها وتفاعلن مع الموسيقى كلّ على طريقتها.