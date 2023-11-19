على وقع الاشتباكات.. جيش الاحتلال يتراجع من عدة محاور في غزة وشمالي القطاع

غزة: تراجعت القوات الإسرائيلية، مساء الأحد، من عدة محاور من مدينة غزة وشمالي القطاع، بعد معارك مع الفصائل الفلسطينية.
وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت، الأحد، لمسافة 3 كيلو مترات باتجاه الغرب، من مناطق الخضرا وحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي تراجع أيضا من مناطق مفترق “السرايا” ومفترق “ضبيط” في وسط مدينة غزة، كما تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من حي تل الهوا باتجاه شارع الرشيد أقصى غربي مدينة غزة.
كما تراجعت القوات الإسرائيلية من منطقة مفترق “أبو شرخ” في بلدة جباليا شمالي القطاع باتجاه شمال الغرب إلى مفترق “الصفطاوي” في شمالي القطاع، بحسب المصادر نفسها.
وجاء تراجع الجيش الإسرائيلي على وقع اشتباكات عنيفة بين قواته وأفراد المقاومة الفلسطينية في منطقة حي النصر ومحيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط منطقة السرايا وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الأحد، تدمير 29 آلية بعدة مناطق في قطاع غزة، وقتل “عدد كبير” من الجنود الإسرائيليين كانوا متحصنين داخل مبنى جنوب شرق مدينة غزة.
ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي تعليق على إعلان الكتائب حتى الساعة 19:05 تغ.
وكانت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد، عمقت توغلها في مدينة غزة وشمالي القطاع، بحسب شهود عيان.
وقال شهود العيان إن “الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت من منطقة مفترق “التوام”، في بلدة بيت لاهيا، باتجاه مفترق “الصفطاوي”، شمال مدينة غزة، ومنه توجهت إلى مفترق “أبو شرخ” في شمالي المدينة، وهذا الطريق يوصل مباشرة إلى منطقة الفالوجة، وبلدة جباليا، ومنطقة معسكر جباليا”.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن مستجدات العملية البرية في غزة اليوم، لكنه أعلن مقتل 5 من جنوده شمالي القطاع، ليصل إجمالي العدد إلى 383، لا سيما أن الجيش أعلن مساء أمس ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر المنصرم إلى 378 عسكريا.
(الأناضول)
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ولا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله وحده، صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده. وعد الله الصادق : “سيهزم الجمع و يولون الدبر” هاهو بدأ يتحقق. و النصر بدأ يلوح في الأفق و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اندحار المشركين في غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم و لا يغزونا” و فعلا سيبدأ التحرير الكامل لفلسطين حتى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
يكذبوا ويكذبوا ويصدقوا كذبهم دولة وجيش يعتمد علي الكذب سيزول
عثر على نفق طوله 55 متراً تحت مجمع الشفاء، والذي يقوم بتفتيشه الجيش الإسرائيلي منذ الأربعاء بحثاً عن مركز قيادة لحماس. النفق يقع على عمق 10 أمتار، ويوجد فيه باب مصفح. علماً أن عشرات المرضى لا يزالون موجودين في مجمع الشفاء، الأكبر في القطاع، وفق منظمة الصحة العالمية.
هذا خبر سار جدا اللهم بارك و زد.
اللهم سدد رميهم وزلزل الأرض من تحت أقدام الجند المحتل ،إنك على كل شيء قدير. اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة.
النصر بأذن الله للمؤمنين المرابطين، ما يحز في النفس ان أرى هذا الجسم العظيم المسمى ميركافة صناعة إسرئيلية و لديهم سلاح نووي و تكنولوجيا ،،،،، و نحن أمة غرقت في التفاهة