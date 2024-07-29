على وقع التصعيد مع لبنان.. الشيكل الإسرائيلي يتراجع إلى قاع 4 أسابيع أمام الدولار

القدس: تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى 3.743 أمام الدولار الأمريكي على وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل ضد “حزب الله” اللبناني.

ومنتصف جلسة الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.743 شيكل، مقارنة مع 3.65 شيكل في بداية جلسة اليوم، في أسرع هبوط للعملة الإسرائيلية منذ 3 شهور.

يأتي ذلك، بينما أعلنت شركات طيران عالمية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، لفترات متباينة، تجنبا لتصعيد بين إسرائيل و”حزب الله”.

وبدت أسواق المال الإسرائيلية تخشى توسع التوترات مع “حزب الله” إلى حرب شاملة، وفق تصريحات سابقة لوزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين دعوا للمضي بهذا الخيار.

وخلال وقت سابق اليوم، أوردت القناة الـ 12 العبرية أن شركتي طيران لوفتهانزا والخطوط النمساوية ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل، دون تحديد موعد لرفع قيود السفر.

(الأناضول)