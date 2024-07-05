على وقع حرب غزة.. توقيع خطة عمل مشتركة بين بحريتي ألمانيا وإسرائيل

أنقرة: وقعت القوات البحرية الألمانية خطة عمل مشتركة مع الجيش الإسرائيلي، رغم استمرار تل أبيب في حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن خطة العمل المشتركة المبرمة مع البحرية الألمانية، تمتد لعامين وتتضمن تأسيس تعاون بين أسطولي البلدين.

وأضاف البيان أن خطة العمل أبرمت خلال زيارة وفد من البحرية الألمانية إلى إسرائيل.

كما أطلع العسكريون الإسرائيليون وفد البحرية الألمانية على دور الأسطول الإسرائيلي في الحرب على غزة.

وتواصل ألمانيا تقديم العتاد والسلاح والذخيرة لإسرائيل رغم محاكمة تخضع لها في محكمة العدل الدولية بتهمة “ممارسة الإبادة الجماعية” في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر في وقت سابق، مشاهد لإحدى السفن الحربية ألمانية الصنع وهي تقصف غزة.

(الأناضول)