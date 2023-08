على وقع هجوم اليمين المتطرف على حجاب نهيلة بنزينة.. مواجهة مغربية فرنسية في كأس العالم للسيدات- (فيديوهات وتغريدات)

باريس- “القدس العربي”:

بينما كان الجميع تقريباً، لا سيّما في فرنسا، يتوقع مواجهةً من العيار الثقيل بين المنتخبَيْن الألماني والفرنسي، في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة في أستراليا ونيوزلندا، حقّقَ منتخب سيدات المغرب مفاجأة مدوّية في أول مشاركة له، محققاً إنجازاً تاريخياً غير مسبوق لكرة القدم النسائية العربية، وضارباً له موعداً مع المنتخب الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي البطولة.

Moroccan footballer Nouhaila Benzina is the first player to ever wear a hijab at a World Cup. pic.twitter.com/9mI6BlSmJQ

— AJ+ (@ajplus) August 1, 2023