على وقع هجوم اليمين المتطرف على حجاب نهيلة بنزينة.. مواجهة مغربية فرنسية في كأس العالم للسيدات- (فيديوهات وتغريدات)

باريس- “القدس العربي”:

بينما كان الجميع تقريباً، لا سيّما في فرنسا، يتوقع مواجهةً من العيار الثقيل بين المنتخبَيْن الألماني والفرنسي، في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة في أستراليا ونيوزلندا، حقّقَ منتخب سيدات المغرب مفاجأة مدوّية في أول مشاركة له، محققاً إنجازاً تاريخياً غير مسبوق لكرة القدم النسائية العربية، وضارباً له موعداً مع المنتخب الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي البطولة.

Moroccan footballer Nouhaila Benzina is the first player to ever wear a hijab at a World Cup. pic.twitter.com/9mI6BlSmJQ — AJ+ (@ajplus) August 1, 2023

هذه المواجهة، التي لم تكن متوقعة من قبل المحللين الرياضيين، في فرنسا، تأتي في وقت يلقى فيه موضوع ظهور مدافعة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة (25 عاماً)، كأول لاعبة كرة قدم تشارك في كأس العالم للسيدات وهي تضع الحجاب، انتقادات من بعض السياسيين والمحللين السياسيين في فرنسا.

فبعد أن تصدّرَت اللاعبة المغربية عناوين الصحف العالمية، عقب مشاركتها مع منتخب بلادها في مباراته الثانية في البطولة، وبينما كانت الجماهير الرياضية حول العالم تركّز على فرص المنتخب المغربي، بعد إنعاشه لآماله إثر الفوز بهدف دون رد على المنتخب الكوري الجنوبي، والذي تلى الخسارة القاسية بستة أهداف دون رد ضد المنتخب الألماني، كان تركيز البعض في فرنسا، ممن ليس لديهم في الغالب أي اهتمام بما يحدث على المستطيل الأخضر، على حجاب اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة.

جوليان أودول، المتحدث باسم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، انتَقَدَ بشدة المنصة الإخبارية الرياضية instant foot على تغريدة حول ظهور نهيلة بنزينة كأول لاعبة كرة قدم تشارك في كأس العالم للسيدات وهي تضع الحجاب. جاء فيها: “بينما ما تزال بعض الدول، ومنها فرنسا، تُقصي النساء المحجبات من ممارسة الرياضية، فإن تأثير نهيلة سيجعل ملايين النساء حول العالم يشعرن بأنهن ممثلات، كما لم يحدث من قبل”.

Nouhaila Benzina est devenue aujourd’hui la première joueuse à porter le hijab lors de la Coupe du monde féminine. 🧕🏽 Alors que certains pays, dont la France, excluent encore les femmes voilées de la pratique du sport, l'impact de Nouhaila fera que des millions de femmes à… pic.twitter.com/ciS6MiOovY — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 30, 2023

كلام ردّ عليه جوليان أودول، بالقول في تغريدة على حسابه على تويتر: “عار علىinstant foot الترويج لتراجع وهجوم على كرامة المرأة من خلال استخدام مصطلحات الإسلاميين.. نُذّكر أن نسوةً يُقتلن في إيران لرفضهن الحجاب. يجب طرد الإسلاموية من الملاعب الرياضية!”.

غرّدَ أيضاً كاتب المقالات، والمختص في قانون الصحة، فينسان لوتار، على حسابه في تويتر: “الخضوع لرجل أو لإله يبقى خضوعًا. تمرير ذلك على أنه تقدمية كذب! إنها ببساطة نزعة محافظة دينية رجعية تلتف في مظهر من مظاهر الحداثة”.

Une soumission à un homme ou à un dieu, reste une soumission. Faire passer cela pour du progressisme, c’est mentir ! C’est tout simplement du conservatisme rétrograde religieux, qui se drape d’un semblant de modernité. #Maroc #Foot #Voile pic.twitter.com/8oekNiQt4V — Vincent Lautard (@VLautard) July 31, 2023

وغرّد آخر، يدعى رميو فور، معتبراً أن مشاركة لاعبة المنتخب المغربي بالحجاب في كأس العالم للسيدات تعدّ “خطوة إلى الوراء للمساواة بين الجنسين، ورسالة رهيبة أرسلتْها هيئات كرة القدم العالمية”.

المحلل فيليب غيبرت اعتَبَرَ، في نقاش عن الحجاب في ملاعب كرة القدم، على قناة CNEWS الفرنسية، أن: “ارتداء لاعبة المنتخب المغربي الحجاب في كأس العالم لكرة القدم للسيدات يشكل تراجعاً مذهلاً”.

Philippe Guibert sur le port du hijab par une joueuse à la Coupe du monde féminine de football : «C’est une régression incroyable», dans #HDPros pic.twitter.com/eexVZB177f — CNEWS (@CNEWS) July 30, 2023

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد قرَّرَ، في عام 2014 رفْعَ الحظر المفروض على ارتداء أو وضع السيدات للحجاب خلال المباريات بداعي “أسباب صحية وأمنية”، عقب احتجاج ناشطين حقوقيين ورياضيين، بل وحتى ممثلين حكوميين لبعض الدول.