عليها صورة سلاح.. جنود إسرائيليون يمزقون سترة طفل فلسطيني بالخليل- (فيديو)

رام الله:أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام جنود إسرائيليون بقالة فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، ونزعوا بالقوة سترة (تي شيرت) عن طفل ومزقوها لوجود صورة سلاح عليها.

ويظهر في الفيديو قيام أحد الجنود بتهديد صاحب البقالة والطفل بعد صفعه على وجهه، بينما كانت تحاول إحدى السيدات حمايته.

Watch | Israeli occupation soldiers strip a Palestinian child of his shirt and assault him, terrorizing him and his family while shopping in the city of Hebron, occupied West Bank. pic.twitter.com/ucCbYUtocI

— Quds News Network (@QudsNen) March 24, 2024