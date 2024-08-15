علي شمس الدين بين شعرية الرسائل والبحث عن الذات

تفرض النصوص الشعرية في مجموعة «حول العالم الأول» لعلي شمس الدين (الصادرة عن دار راية للنشر- طبعة أولى 2024)- على المتلقي التغاضي عن التفاصيل اليومية التي يحاول الشاعر تجسيدها والدخول في أبعاد النص الشعري نفسه، سواء من ناحية توظيف الأمكنة بأسمائها، أو من ناحية استخدام التشابيه وغايتها، لنكون بذلك أمام اتجاهين جمالي يجعل النصوص تتكلم كأنها رسائل للذات والآخر بنيوي داخلي يتكئ على طبيعة اللفظة، لاسيما المتعلقة بالمكان.

شعرية الرسائل وتسويغات «التشبيه»

تأتي النصوص الأولى من المجموعة لتعكس بمستواها الخارجي، لاسيما النفسي والاجتماعي علاقة شمس الدين بالغربة التي نتج عنها اغتراب ومحاولة لمحاكاة الذات، فالأمكنة التي ذكرها بشكل مباشر وبأسمائها الواضحة، تكشف أن الشاعر يحاول إضافة إلى التأقلم والتآلف معها أن يفهم نفسه في داخلها «كانوا شبابا يافعين أفارقة/ تلحفوا العلم/ وهتفوا بالإنكليزية…حتى وصلنا إلى «بايزووتر». بعيدا عن ظروف النص المكتوب خلال فترة كورونا والدعم الأزلي للجاليات الأجنبية للقضية الأجنبية، أتى المكان «بايزووتر» وهو أحد الأحياء البريطانية ليكشف عن أمرين الأول، حاجة شمس الدين إلى الجامعة أي «المتظاهرين» ليتجه نحو الأمان أو بالأحرى نحو ما يجعله يفهم الحاضر، وما الذوبان الفردي داخل الجامعة إلا وقود لقوة الفرد نفسه، أما الأمر الثاني الذي طغى على قسم كبير من قصائد المجموعة فهو التواصل والاحتكاك بالثقافات المختلفة، ما يعكس تجرد الشاعر من الأنا المشوشة والمضطربة، منتقلا نحو الإنسانية حيث تتقاطع ظروف الأفراد مع بعضها بعضا «التقيتُ قريني الفارسي… يعمل نادلا في مطعم/ قال لي إن كل شيء سيكون على ما يرام… احتضنا بعضنا وسط كل هذا اللامعنى وافترقنا كظافرين». لفظ «الظفر» الواردة بصيغة المثنى تشير إلى الأمان الذي اكتسبه شمس الدين بعد أن خرج من وحدته، وهي تقود المتلقي نحو طبيعة التشابيه المستخدمة في المجموعة، فالتشبيه لم يكن ذا طبيعة جمالية فحسب، بل أتى عاملا ينقذ الشاعر من ارتباكه الوصفي ومرآة تعكس حالته النفسية المتوجسة مما يحيطها «هم المصعد كدبابة ناقمة». «كجنود وديعين في بزات رسمية أنيقة» «تنادمتا كروحين تخرجان رويدا رويدا». تواترت نبرة العنف في السياقات التي حملت تشابيه وهو ما يؤكد الحالة الدفاعية اللاواعية التي تعتلج في نفس الشاعر خلال مرحلة توصيفه لحاضره وما يحيطه، فضلا عن ذلك فإن التشابيه أتت بصيغة مباشرة (أي باستخدام أداة تشبيه ووضوح المشبه والمشبه به) كدليل على محاولة كسر الشاعر للحواجز بينه وبين ذاته، التي تتلقى النص أولا وبينه وبين المتلقي، أي أن التشابيه أتت كمسوغ للحالة القائمة والرؤية المرتابة إلى الوحدة والموجودات من جهة، وعنصر يجعل القصائد -القائمة بدلالاتها على أنها رسائل- تمتلك شعريتها.

المكان وهويته الدلالية

ساعدت الأمكنة شمس الدين على التحرك داخل بنية النص دلاليا ولغويا، فعلى الصعيد الدلالي كشف شمس الدين في قصيدته «دبي» من خلال توظيفه للأمكنة المغلقة عن نقمته على الوحدة كقيد «فخم» فضلا عن إعادة طرح الإشكالية الأزلية القائمة ما بين الريف والمدينة» وهذا الباطون المتمدد كظهر، مسلح أم مسالم؟» «فيه ضوء غرفة النوم وغرفة الجلوس». الضوء الذي احتل غرفتي النوم والجلوس ما هو إلا تعبير عن رتابة الأمكنة الداخلية وتشابهها وتقاطعها عند نقطة الضوء، وما وصف الشاعر في قصيدته «زمن الخوادم» المساء بالأليف، إلا دليل على رغبته بكسر الرتابة والانطلاق نحو الأمكنة المفتوحة، حيث تقرأ التفاصيل «سواد المساء أليف بعتمته المبكرة». وظف علي شمس الدين الأمكنة داخل النص كأسماء علم «أوكرانيا/ لندن/ فلسطين» كأداة لغوية تجعل من النصوص جميعها ذات نسق لغوي سلس ومباشر، أما الأماكن المغلقة والمفتوحة فإلى جانب بعدها الدلالي، جعلت النصوص تجنح نحو مسارٍ سردي لم يكن حكائيا، بل ذا طبيعة توصيفية تصويرية تجعلها كأنها رسائل متحررة من الزمنين الماضي والمستقبل وتركز على اللحظة الحاضرة.

تأتي مجموعة علي شمس الدين كوثيقة تكتب صراعا مع الذات ومحيطها من جهة ومحاولة لبناء وحدة عضوية معجمية، تجعل النصوص منفصلة شكلا لكنها مستعدة للانصهار تحت شكل «الرسالة « التي تبحث عن الذات المغتربة من جهة وعن الآخر الشبيه لها من جهة ثانية.

كاتب لبناني