علي غديري العسكري والمرشح السابق لرئاسة الجزائر يغادر السجن

الجزائر- “القدس العربي”: غادر علي غديري العسكري والمرشح الرئاسي السابق في الجزائر، سجن القليعة غرب العاصمة، بعد انقضاء مدة عقوبته التي امتدت لـ6 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تصريحاته الصحافية حول دور المؤسسة العسكرية في فترة الحراك الشعبي.

وذكرت نبيلة سليمي عضو فريق الدفاع عن علي غديري، في فيديو على فيسبوك، أن موكلها غادر أخيرا السجن، مؤكدة أنه واجه هذه السنوات الطويلة بقوة وشجاعة قبل أن يصل هذا اليوم.

واعتقل العسكري السابق منذ يونيو/ حزيران 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، وهي التهمة التي ظل يصر على إنكارها معتبرا أنها تسيء لسمعته وتاريخه.

وتم توجيه هذه التهمة ضد غديري بسبب حوار صحافي أجراه مع جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية قبل أحداث الحراك الشعبي في الجزائر، خاض فيه في مسألة رئاسيات نيسان/أبريل 2019 ومسؤولية قيادة الجيش في حماية البلاد من خطر التمديد للرئيس في الحكم وهي الأطروحة التي كانت تتداول في ذلك الوقت لتجنيب بوتفليقة عناء الترشح وهو مريض.

وكانت وزارة الدفاع في ذلك الوقت، بتوجيه من الراحل أحمد قايد صالح، وراء الدعوى القضائية التي رفعت ضد غديري كونه “خرج عن واجب التحفظ” باعتباره عسكري سابق شغل منصبا رفيعا فيها.

وكان غديري في رده على أسئلة القضاة خلال محاكماته المتعاقبة، يطلب من القضاة إعادة قراءة نص الحوار الصحافي أمام المحكمة لتعلم أن غايته كانت واضحة ومحددة، فهو لم يطلب، حسبه، من الجيش سوى حماية الدستور، ورفض ما كان يدعو له من وصفهم بالمغامرين، مشددا على أن ما قاله لجريدة الوطن كان الهدف منه “إيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد”.

ولم يبرز غديري كشخصية سياسية إلا سنة 2018، وكان ذلك بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية. ولفت الانتباه إليه من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة الوطن دافع فيها عن فكرة القطيعة مع سياسات النظام، وهي خطوة مهدت بعد ذلك لإعلان ترشحه لانتخابات نيسان/أبريل 2019 التي أجهضها الحراك الشعبي. وأثار ترشح غديري الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية جدلا واسعا حينها، بعد أن رأى مهاجموه أنه مدعوم من قبل جناح في السلطة لمواجهة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.