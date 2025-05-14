عماد الخميري الناطق الرسمي باسم الحركة لـ«القدس العربي»: «النهضة» تمثل تياراً كبيراً في المجتمع التونسي وفرصة استعادة الديمقراطية ما زالت ممكنة

تونس – «القدس العربي»: قال عماد الخميري، الناطق الرسمي لحركة النهضة والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، إن الحركة لم تدخل تونس عبر تأشيرة، لكنها تمثل تياراً كبيراً داخل المجتمع التونسي، يجمع بين المحافظة الثقافية والحداثة الديمقراطية، معتبراً أن فرصة استعادة الحرية والديمقراطية ما زالت قائمة في البلاد.

وقال الخميري، في حوار خاص مع «القدس العربي»: «ما فتئت أصوات معادية للديمقراطية -شربت من لبن الاستبداد وتتغذى على فتات موائد أنظمة التسلط وتغلبها نزعاتها الاستئصالية- تصدر «دعوات كريهة» لحل الحركة، وتلتقي في ذلك مع خطاب التقسيم المجتمعي الذي تغذيه السلطة بتقسيمها المجتمع إلى فسطاطين: الموالين الوطنيين والمعارضين الخائنين».

وأضاف: «يتناسى كل هؤلاء أن النهضة لم تأت إلى المجتمع التونسي عبر تأشيرة، إنما هي تيار اجتماعي واسع وأصيل في المجتمع التونسي، يجمع بين المحافظة الثقافية والحداثة الديمقراطية، ويعبر عن أصوات آلاف التونسيين، مما يجعل النهضة جزءاً من هذه التربة وجزءاً ومكوناً أصيلاً من مكونات البلاد بتاريخها وثقافتها، والنهضة ستظل متمسكة بخياراتها وثوابتها المبدئية في التمسك بالقانونية والعلنية، مؤمنة بالدور الموكول لها في تمثيل جمهور واسع ومهم في بلدنا، يتطلع إلى القيام بدور في نهضة البلاد وحماية استقرارها».

وحول تقييمه لوضع حركة النهضة مع تواصل إغلاق مقراتها واعتقال أبرز قادتها، قال الخميري: «وضع النهضة هو من وضع المجتمع السياسي التونسي بعد 25 تموز/ يوليو 2021 بكل فاعليه السياسيين، حيث تعرض للاستهداف في رموزه وشخوصه وقياداته من الصف الأول، والنهضة وجبهة الخلاص -على وجه الخصوص- تعرضت مقراتها للغلق وأنشطتها للتضييق، ودخلنا عصر تجريم العمل السياسي بصفة مقنعة، في مخالفة للدستور والقانون والحقوق الكونية الممنوحة للناس في كل العالم، وفي تراجع رهيب عن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة، وفي استهداف لكل روافع العمل الشعبي والمجتمعي».

واعتبر أن «استهداف المنظمات والأحزاب، بما في ذلك حركة النهضة (أكبر حزب سياسي في تونس)، ينسجم مع قناعات ومواقف النظام القائم، في رفضه للأحزاب والوسائط الاجتماعية، وفي عمله على تكريس نظام قاعدي فُرض بالقوة ودون تشاور، فضلاً عن أنه نظام موغل في المركزية، وشمولي استبدادي لا يمكن أن يرتكز دون حرب على الأحزاب والمنظمات والجمعيات، وما نسيه هذا النظام هو أن هناك ثورة وقعت في البلاد، وعاش خلالها الناس في حرية التنظيم والتعبير، ومُنحوا جملة من الحقوق التي لم ينالوها طيلة دولة الاستقلال، وذلك بفضل دماء الشهداء، وهذه الحقوق والمكتسبات ستظل أصيلة وتمثل توقاً نحو استعادة الحرية والديمقراطية».

وأضاف الخميري: «اليوم هناك جزء كبير من التونسيين يقاومون بأدوات النظام السلمي المدني، والنهضة هي جزء من هذا التيار المقاوم في المجتمع التونسي والذي يتجه نحو الاتساع بتعبيراته الشبابية، ويتجه نحو الالتقاء حول المهمات والأولويات الوطنية، وأهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية وإيقاف التأثير السلبي للخيارات الشعبوية على الاقتصاد والثروات والمجتمع».

وحول أسباب تأخر المؤتمر الحادي عشر للحركة، قال الخميري: «المؤتمر هو استحقاق قانوني وسياسي ومطلب داخلي لمناضلي الحركة ومناضلاتها، وتأخر بسبب عوامل داخلية تتعلق بتحقيق التوافقات على مستوى إدارة الحركة وتجديد خطابها ومعالجة صورتها وتقييم تجربتها في الحكم، وفي هذا السياق قطعت لجنة الإعداد المضموني خطوات كبيرة ومتقدمة في إعداد اللوائح، وهي جاهزة لعرضها على المؤتمر».

وأضاف: «أما السبب الحقيقي للتأخير فهو عائد إلى العوامل الموضوعية المتمثلة في هذا الاستهداف للعمل الحزبي والسياسي ولقادة الحركة الذين تم الزج بهم ظلماً وباطلاً في السجون، فضلاً عن المقرات المغلقة للحركة، وهي كلها عوامل دفعت نحو التأجيل، ويظل أمام الحركة خيارات لعقد هذا المؤتمر حالما تُرفع القيود على النشاط السياسي وتتحقق انفراجة سياسية تسمح موضوعياً بعقده».

ولخص الخيارات السياسية للحركة في الوقت الحالي بقوله: «خياراتنا تتجلى أولاً: بالنضال السلمي المدني من أجل حق شعبنا في حياة ديمقراطية يُتداول فيها سلمياً على الحكم ويُحترم فيها القانون والمواطن، ويحظى فيها الناس بقضاء مستقل. وثانياً: العمل ضمن أوسع طيف وطني لعودة الديمقراطية وتقديم خريطة طريق لبديل وطني، وفي هذا المجال، النهضة متمسكة بالعمل ضمن جبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي مناضل أثبت سابقة وجدارة في النضال الوطني من أجل الديمقراطية ووقف الانحراف الذي وقع في 25 تموز/ يوليو 2025. وثالثاً، نحن متمسكون بالحوار بين كل مكونات الساحة الوطنية كسبيل الخروج من هذه الأزمة المركبة الخطيرة التي تردت فيها البلاد».

وعلق على مبادرات الحوار والتقارب بين قوى المعارضة، بالقول: «كانت النهضة وجبهة الخلاص الوطني سباقتين في الدعوة إلى الحوار، لذلك كان جوهر مبادرة أحمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة، هو دعوة إلى مؤتمر وطني للحوار منذ أكثر من سنتين، وتلتها مبادرة خيام التركي، وهي في جوهرها مبادرة للتقارب والحوار بين الأطياف المعارضة لمنظومة 25 تموز، وترى هذه المبادرة في تقييمها أن جزءاً مما استفادت منه السلطة وجعلها تتمدد وتبسط استبدادها هي حالة الانقسام في الساحة السياسية في البلاد».

وأضاف: «تلت مبادرة خيام التركي اعتقالات واسعة شملت أبرز قيادة هذه المبادرة من النهضة وجبهة الخلاص الوطني وأحزاب أخرى، ولذلك نحن في النهضة ندعم كل جهد يبذل من أجل الالتقاء والتقارب، ورغم أن الساحة في الداخل لا يمكن أن تنتقل بطريقة دراماتيكية إلى الوحدة، ولكن الحوار نحو الالتقاء الموضوعي على أولويات أبرزها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية، مهم».

وتابع: «الدعوات المتجددة اليوم إلى الحوار والتقارب والتي تركز على عودة الديمقراطية، تمثل إرهاصات لبناء وعي وإعادة ترتيب الأولويات لدى القوى الوطنية والسياسية والمدنية، حيث أصبح الجميع يدرك أن تواصل تشتت القوى الديمقراطية لا تستفيد منه إلا السلطة والاستبداد الزاحف».

وأكد أن حركة النهضة «تدعم هذه الدعوات والمبادرات الجامعة التي تتجاوز الخصومات الإيديولوجية، وتركز على استعادة الحرية والديمقراطية، وفي هذا السياق نسجل إيجابية روح التعاطي مع مسألة الحريات، حيث بدأ يسود الاعتراف بأن كل الأطراف لها نصيب من الأخطاء والمسؤولية فيما وقع في عشرية الثورة والحريات».

كما توجه الخميري برسالة إلى «كل القوى السياسية والمجتمعية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية والتعايش أينما كان موقعها ودائرة فعلها»، بقوله: «إن بلادنا أعز علينا من أن نتركها تضيّع كل مكاسب ثورة الحرية والكرامة، وإن فرصة استعادة الحرية والديمقراطية والقيام على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا ما زالت قائمة، وإن تونس أفضل وتونس للجميع ما زالت ممكنة، بشرط أن نتحلى جميعاً بروح المسؤولية والاستعداد لتقديم كل ما لدينا لهذه البلاد التي أعطتنا الكثير».