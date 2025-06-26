عمال مغاربة يحتجون أمام المحكمة التجارية رفضا لـ”اغتيال” مصفاة النفط الوحيدة- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: احتج، صباح الخميس، عمال مصفاة النفط المغربية الوحيدة المتوقفة عن العمل “سامير”، أمام مدخل المحكمة التجارية في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، رافعين شعارات تدعو إلى عدم “اغتيالها” وأيضا الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والمالية تجاه الطاقم الذي كان يشتغل بها.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية للعمال تلبية لنداء “المكتب النقابي الموحد بشركة سامير” التابع لـ “النقابة الوطنية للبترول والغاز” المنضوية تحت لواء المركزية النقابية “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، وركزت الشعارات المرفوعة والكلمات النقابية، على مجموعة من المطالب، منها “الانتباه للوضعية الحرجة التي دخلتها الشركة المتوقفة عن التكرير، منذ أب/ أغسطس 2015، وضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الشروط للاستئناف العاجل للإنتاج، عبر التفويت بمقاصة الديون للدولة أو في إطار شراكة القطاع الخاص والقطاع العام أو لفائدة الخواص بتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب”.

كما طالب المحتجون بـ “المحافظة على الثروة البشرية بالشركة، باعتبار التناقص الكبير للمهندسين والتقنيين بسبب التقاعد والمغادرة، وبتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد وغيرها من المكاسب ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للطبقة العاملة بالشركة”.

وختمت الوقفة الاحتجاجية بقرار “مواصلة المسلسل النضالي بخطوات أخرى، إلى حين توفر الإرادة السياسية المطلوبة، من أجل تسوية هذا الملف” الذي وصف بـ “الفضيحة”، و”الذي بدأت أولى مظاهره من الخصخصة المشبوهة في 1997، مرورا عبر السكوت على مخطط (الإفلاس الوهمي) من قبل المالك السابق للمصفاة ومن معه، وصولا لتهرب الحكومة من واجبها في إنقاذ المقاولة والصناعة الوطنية”، وفق تعبير النقابة.

وكانت النقابة المذكورة قد وجهت نداء “للاحتجاج ضد اغتيال (سامير)”، وذلك أمام الوضعية الحرجة، التي وصلتها المصفاة، “بعد تعطيل إنتاجها منذ 2015 بدعوى التصفية القضائية والتحكيم الدولي، والتفرج على تلاشي أصولها المادية والقضاء على ثروتها البشرية، زيادة على رفض (السنديك) (مكتب اتحاد الملاك) تمتيع العمال والمتقاعدين بأجورهم ومعاشاتهم”.

وأشارت النقابة إلى أن الاحتجاج يدخل في سياق “الموقف السلبي للحكومة الرافضة للتدخل للمساعدة في استئناف تكرير البترول والمحافظة على المصالح والحقوق، التي توفرها هذه الصناعات، ومنها التأثير على أسعار المحروقات المشتعلة وعلى الأمن الطاقي للبلاد وعلى توفير مناصب الشغل والتنمية المحلية والجهوية”.

وتصدر “الرفض الجماعي لاغتيال مصفاة سامير”، قائمة المطالب وذلك “بالعودة للنشاط الطبيعي للمصفاة والمحافظة على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، ومنها تمتيع العمال والمتقاعدين بالشركة، بحقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية المزرية والمتدهورة”، حسب تعبير النقابة في بيانها.