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عمان.. الصفدي ومسؤولة أممية يبحثان وقف “الكارثة الإنسانية” بغزة- (بيان)

منذ 16 دقيقة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومنسقة الأمم المتحدة سيغريد كاغ- (الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية)

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عمان: بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، جهود وقف “الكارثة الإنسانية” في القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمان، الاثنين، في إطار زيارة غير معلنة المدة، تجريها المسؤولة الأممية إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

“وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستمرة على القطاع”، وفق البيان.

وشدد الصفدي على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية (..)”.

كما أكد الوزير الأردني على “أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون عوائق، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات في تقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع”، وفق ذات المصدر.

وجدد الصفدي التأكيد على موقف المملكة “الرافض” لتهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية أو إلى خارجها، مشددا على “ضرورة عودة المهجرين في غزة إلى مناطقهم”.

من جانبها، ثمنت كاغ الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في حشد تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، وفي إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وفق البيان ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين “24 ألفا و100 شهيدا و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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