عمة الرئيس السوري أحمد الشرع تتحدث عن لقائها معه بعد انقطاع 30 عامًا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه أم محمد، عمة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهي تتحدث بحرارة عن لقائها بابن شقيقها في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في قصر المحافظ بمدينة درعا، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.

وفي الفيديو، أكدت السيدة استمرار تواصلها مع والد الرئيس، حسين الشرع، معبّرة عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذي أعاد لمّ الشمل بعد طول غياب.

وجاء اللقاء في سياق زيارة للرئيس الشرع إلى محافظة درعا، هي الأولى له منذ توليه منصبه عقب سقوط المخلوع بشار الأسد. وشهدت المدينة استقبالاً رسمياً وشعبياً واسعاً، شارك فيه عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة، إضافة إلى وفد رسمي من دمشق، ضم وزير الداخلية أنس خطاب وعددًا من الشخصيات الحكومية.

وأظهرت لقطات مصوّرة الأجواء المحيطة بالزيارة، وخصوصًا في محيط الجامع العمري في درعا البلد، الذي كان رمزًا للحراك الشعبي عام 2011، وسط حضور جماهيري ملحوظ وإجراءات أمنية مشددة.

وتحمل هذه الزيارة طابعًا رمزيًا كبيرًا، نظرًا لما تمثّله درعا في الذاكرة الوطنية السورية. كما تأتي في إطار سياسة القيادة الجديدة لتعزيز التواصل المباشر مع المحافظات واستعادة الحضور المؤسسي للدولة.

(وكالات)