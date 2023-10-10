عمدة العاصمة الألمانية يؤيد حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مزمع تنظيمها غدا

برلين: أعرب عمدة العاصمة الألمانية برلين كاي ويغنر عن تأييده لحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مزمع تنظيمها غدا الأربعاء.

وفي أعقاب جلسة لحكومة ولاية برلين، قال ويغنر المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء إن السلطة المعنية بالتجمعات تراجع بدقة للغاية ما إذا كان من الممكن حظر الفعالية المقرر أن تقام بعد مضي أربعة أيام على بدء الهجوم الكبير لحركة حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي.

وقال ويغنر:” إذا سألتموني، فأنا أرغب في هذا بشدة” معربا عن تخوفه من أن يحدث في مثل هذه المظاهرة “أشياء لا نريد نحن جميعا أن نراها في شوارع برلين”.

ويرى ويغنر أنه لا ينبغي تكرار مظاهر التعاطف والاحتفال العلنية بهجوم حماس على غرار ما حدث في حي نويكولن في برلين مطلع الأسبوع الجاري، وقال إنه لن يتم التسامح مع الاحتفال بالإرهاب والقتل واحتجاز الرهائن، وقال:” لا مكان في برلين لمعاداة السامية وكراهية إسرائيل” مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقة الجرائم وأن الشرطة والجهاز القضائي مستعدان جيدا.

وتابع ويغنر:” لسنا في حاجة إلى صب المزيد من الزيت على النار. كما أننا لسنا في حاجة إلى التقليل من شأن الأمر والفهم الخاطئ لدعم الإرهاب”.

وأكد ويغنر أن أقلية صغيرة هي التي تفاعلت مع “إرهاب حماس” بإظهار المعاداة للسامية وكراهية إسرائيل، وأردف: ” لدينا الكثير من الناس من ذوي الأصول العربية في مدينتنا الذين يساورهم نفس القدر بالضبط من القلق حيال الصور التي ترد من إسرائيل حاليا”.

وصرح ويغنر بأن الأجهزة الأمنية في برلين ستفعل كل ما بوسعها من أجل حماية اليهود والمؤسسات اليهودية، وقال إن العديد من الآباء يخافون حاليا من إرسال أطفالهم إلى المدرسة. واستطرد ويغنر أن حكومة الولاية تتتبع كل المدارس بطلابها “المتنوعين”، وقال:” سنفعل كل ما يلزم من أجل ضمان السلم المدرسي في مدينتنا”.

(د ب أ)