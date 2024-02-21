عمدة ديربورن يهاجم بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة: هذه الخيانة تبدو “غير أمريكية” بشكل فريد

ميشيغان- نيويورك- “القدس العربي”: قال عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، عبد الله حمود، إن الأمريكيين العرب يشعرون بإحساس بالخيانة بسبب تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة ، موضحًا أنهم صوتوا لصالح بايدن في عام 2020 ولكن يتم تجاهلهم الآن.

وقال حمود، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، إن هناك “خوفاً وحداداً” و”شعوراً عميقاً بالخيانة” في ديربورن، إحدى ضواحي ديترويت حيث يشكل العرب الأميركيون غالبية السكان.

حمود في مقال “نيويورك تايمز”: سكان ديربورن يشعرون بالخوف والحداد وبأنهم تعرضوا للخيانة

وقال: “في الانتخابات الفيدرالية الثلاثة الماضية، أصبح الناخبون الأمريكيون العرب في ميشيغان كتلة تصويتية حاسمة ويمكن الاعتماد عليها بالنسبة للحزب الديمقراطي، وكنا جزءًا من الموجة التي سلمت لجو بايدن الرئاسة قبل أربع سنوات”. “لكن يبدو أن مرشحنا قد نسي هذه الحقيقة منذ فترة طويلة لأنه يدعو إلى أصواتنا مرة أخرى بينما يبيع في نفس الوقت نفس القنابل التي يسقطها جيش بنيامين نتنياهو على عائلتنا وأصدقائنا”.

وقال إنه قبل الحرب، كان يعتقد أن بايدن كان “واحدًا من الرؤساء الأكثر أهمية وتحويلًا”، لكنه قال إن التشريع التاريخي الذي أقره بايدن لا يمكن أن “يفوق أكثر من 100 ألف شخص قتلوا أو جرحوا أو فقدوا في غزة”.

وأضاف: “يثبت الرئيس بايدن أن العديد من أسوأ مخاوفنا بشأن حكومتنا صحيحة: بغض النظر عن مدى ارتفاع صوتك، وعدد المكالمات التي قد تجريها للمسؤولين الحكوميين، وعدد الاحتجاجات السلمية التي تنظمها وتحضرها، فلن يتغير شيء”.

وقال إنّ” خوفي الأكبر هو ألا يُذكر السيد بايدن باعتباره الرئيس الذي أنقذ الديمقراطية الأمريكية في عام 2020، بل باعتباره الرئيس الذي ضحى بها من أجل بنيامين نتنياهو في عام 2024”.

وأكد حمود أنّ غالبية الأمريكيين يريدون وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وأن الرئيس وأعضاء الكونغرس يتجاهلون استطلاعات الرأي حول ذلك.

حمود: بغض النظر عن مدى ارتفاع صوتك، وعدد المكالمات التي قد تجريها للمسؤولين الحكوميين، وعدد الاحتجاجات السلمية التي تنظمها وتحضرها، فلن يتغير شيء

وقال: “إن هذه الخيانة تبدو غير أمريكية بشكل فريد. عندما طردهم الصراع من منازلهم، فر العديد من آباء ديربورن إلى ميشيغان سعياً لتحقيق الحلم الأمريكي والوعد بأن أصواتهم ستُسمع وتُقدر. واليوم، نغرس في أطفالنا التطلع الأمريكي للوقوف إلى جانب العدالة لجميع الناس في كل مكان.

ونُشرت المقالة الافتتاحية قبل أسبوع من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، التي تشهد حركة متنامية بين المجموعات التقدمية والمنظمات الشعبية العربية الأمريكية تحث المؤيدين على الإدلاء بأصواتهم لصالح “غير ملتزم ” من أجل إرسال رسالة إلى بايدن.

وتقول بعض المجموعات المشاركة في هذا الجهد إنها لن تدعم بايدن أبدًا – حتى ضد منافسه الجمهوري المحتمل الرئيس السابق ترامب، الذي دعا إلى حظر المسلمين خلال سباق 2016 – بينما يقول آخرون معنيون إن الرئيس لديه الوقت لاستعادة أصواتهم.

والتقى حمود بمسؤولين في البيت الأبيض عندما سافروا إلى ميشيغان في وقت سابق من هذا الشهر وقال إنه أخبرهم أن هناك وقتا للقيام بالشيء الصحيح. وقال إن “الطريقة الوحيدة لضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن والسجناء هي من خلال وقف فوري لإطلاق النار”.

لكن البيت الأبيض زعم أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مساعدة حماس وعمل على التفاوض على وقف مؤقت للقتال حتى تتمكن حماس من إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات 7 أكتوبر.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء يدعو إسرائيل إلى تنفيذ وقف إطلاق النار ضد حماس في قطاع غزة، بحجة سخيفة هي أن التصويت كان “متمنيا” و”غير مسؤول” لأنه سيعرض المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن للخطر.

وأمر حمود في وقت سابق من هذا الشهر بتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء ديربورن بعد أن وصف مقال افتتاحي في صحيفة وول ستريت جورنال المدينة بأنها “عاصمة الجهاد في أمريكا”.

وتحدث بايدن عن “الكراهية المعادية للعرب” ضد ديربورن بعد مقال الرأي هذا.