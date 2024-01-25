عمدة شيكاغو يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل التصويت على قرار بشأن الحرب

شيكاغو- “القدس العربي”: أّيد عمدة مدينة شيكاغو، براندون جونسون، الدعوات لوقف إطلاق النار في الحرب على غزة يوم الأربعاء قبل التصويت على قرار لمجلس المدينة بشأن وقف إطلاق النار في الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان يدعم قرار عضوة مجلس المدينة، روسانا رودريجيز سانشيز، قال جونسون: ” في هذه المرحلة الآن، أعتقد أننا ننظر إلى 25 ألف فلسطيني قتلوا”. “يجب أن يتوقف القتل. لذا، نعم، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وفقاً لصحيفة “شيكاغو تربيون”.

ولم يتخذ جونسون، الذي أصبح الآن على ما يبدو عمدة أكبر مدينة أمريكية يدعم وقف إطلاق النار، موقفًا علنيًا من قبل بشأن القرار. وأمر جونسون بإخلاء غرف مجلس المدينة من المتفرجين في أكتوبر/تشرين الأول بسبب الاحتجاجات الصاخبة عندما أصدر أعضاء المجلس المحلي قرارًا رمزيًا آخر يُظهر الدعم للاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

وكان من المتوقع في الأصل أن يتم التصويت على قرار رودريجيز سانشيز يوم الأربعاء. لكنها وافقت على تأجيله بعد أن دعت مجموعة من أعضاء المجلس المحلي بقيادة عضوة المجلس المحلي ديبرا سيلفرشتاين ، وهي سياسية يهودية من الحزب الديمقراطي تدعم إسرائيل، إلى التأجيل، بحجة ما تم وصفه بالمخاوف الحساسة بالنظر إلى أن المجلس كان من المقرر أيضًا أن ينظر في قرار يعترف باليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وقد تم بالفعل تمرير قرار إحياء ذكرى المحرقة،

ويتوقع أعضاء مجلس محلي التصويت بدلاً من ذلك على قرار وقف إطلاق النار في اجتماع مجلس المدينة الكامل المقرر حديثًا في 31 يناير.

في هذه الأثناء، تقوم سيلفرشتاين بتوزيع قرار جديد يخفف من حدة الدعوات لوقف إطلاق النار بهدف إسقاط الاقتراح الدعم لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار المدعوم بنسخة رودريجيز سانشيز، ويدعو حماس إلى “ألا تظل في وضع أو قادرة على مهاجمة الإسرائيليين أو تعريض المدنيين الفلسطينيين للأذى”.

ويدين قرار سيلفرشتاين الجديد أيضًا “جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين” وأي محاولة قسرية لنقل الفلسطينيين.