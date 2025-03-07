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عمدة لندن يحذر من احتجاجات محتملة لدى زيارة ترامب

7 - مارس - 2025

عمدة لندن صادق خان

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لندن: حذر عمدة لندن صادق خان، من أن العاصمة البريطانية قد تشهد احتجاجات خلال زيارة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.
وتطرق خان في حديثه لإذاعة محلية، الجمعة، إلى تصريحات نائب ترامب، جيه دي فانس الذي قال مؤخرا إن “حرية التعبير في بريطانيا تتراجع”.
وأوضح خان أن الشعب البريطاني سيستخدم حقه في حرية التعبير لدى زيارة ترامب.
وأشار إلى أن لديهم حرية تعبير في بريطانيا، داعيا المواطنين لاستخدام ذلك والمشاركة في احتجاجات.
وأفاد أن هذا الأمر من محاسن الديمقراطية، فإذا جاء ترامب إلى بريطانيا، سيعبر أهالي لندن وباقي البلاد عن رأيهم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن في 27 فبراير/ شباط الماضي توجيهه دعوة لترامب لزيارة بريطانيا، والذي رحب بالزيارة وقال إنه سيلبيها قريبا.
إلا أنه ظهرت دعوات في بريطانيا لإلغاء دعوة ترامب، إثر المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شهد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.
وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة، التي يطالب ترامب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

(الأناضول)

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