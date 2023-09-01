مع تزايد هجماتها.. عمدة موسكو يرغب بتوسيع الدفاع الجوي ضد مسيرات أوكرانيا

موسكو: أبدى عمدة موسكو سيرجي سوبيانين رغبته في توسيع الدفاعات الجوية للمدينة، في مواجهة تزايد هجمات أوكرانيا بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين لممثلي الشركات البلدية مساء الخميس: “هذا العام فعلنا الكثير لحماية موسكو من الطائرات المسيرة ومحاولات الهجمات الإرهابية”، وفقا لوكالة إنترفاكس.

وقد تم نصب أنظمة دفاع جوي جديدة في الأسابيع الأخيرة، وأحيانا على أساس يومي، حسبما ادعى سوبيانين.

وأوضح سوبيانين: “في بعض الأحيان لا يكون لدى الأسفلت وقت ليبرد، والصواريخ تعمل بالفعل، وتسقط الطائرات المسيرة”.

من ناحية أخرى، أعرب المراقبون المستقلون مرارا عن شكوكهم بشأن التقارير الرسمية التي تفيد بأن العديد من الطائرات المسيرة الأوكرانية المشتبه بها يتم اكتشافها وإسقاطها من قبل الدفاع الجوي في موسكو.

وتكثف كييف هجماتها بطائرات مسيرة ضد روسيا وتضرب مواقع قريبة من الحدود ولكن أيضا في العاصمة موسكو. ومع ذلك، فإن عدد الضحايا وشدة الأضرار يتضاءل أمام مستوى الموت والدمار الذي يلحق بأوكرانيا.

(د ب أ)