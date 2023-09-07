سياسة | دولي | الولايات المتحدة

عمدة نيويورك: أزمة المهاجرين “ستدمر” المدينة

منذ 56 دقيقة

عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز

حجم الخط
0

واشنطن: أطلق عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، الخميس، تحذيرا صارخا بشأن أزمة المهاجرين، قائلا إنها “ستدمر” المدينة التي تستقبل حاليا أكثر من 10 آلاف مهاجر شهريا.
وخلال اجتماع في دار البلدية، سلط آدامز الضوء على أنه “بينما استقبلت المدينة في السابق مهاجرين من فنزويلا، فإنها تشهد الآن تدفقا من الإكوادور، حيث يدخل المتحدثون الروس أيضا عبر المكسيك، إلى جانب المهاجرين من غرب إفريقيا”.
وقال آدامز: “هذا الأمر سيدمر مدينة نيويورك، نستقبل 10 آلاف مهاجر شهريا”.
وتابع: “الآن مرة أخرى، اتخذ الناس من جميع أنحاء العالم قرارهم بأنهم سيمرّون عبر الجزء الجنوبي من الحدود ويأتون إلى مدينة نيويورك”.
كما سلط الضوء على التأثير واسع النطاق على المدينة، قائلاً: “لدينا عجز بقيمة 12 مليار دولار سيتعين علينا خفضه، وستتأثر كل خدمة في المدينة”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، وصل ما يقدّر بنحو 110.000 طالب لجوء إلى نيويورك.
ومؤخراً، قامت الولايات الجمهورية، مثل تكساس وفلوريدا، بنقل المهاجرين إلى أخرى يحكمها الديمقراطيون، مثل واشنطن ونيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا.
ويقول الحكام الجمهوريون لهذه الولايات إنهم لا يستطيعون تحمل العبء المتمثل في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود المكسيكية.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أوبزيرفر: تحقيق يكشف تجاهل خفر السواحل لنداءات قوارب مهاجرين في القنال الإنكليزي
30 - أبريل - 2023
إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الهجرة عقب وصول آلاف المهاجرين
12 - أبريل - 2023
ليتوانيا تعتزم مقاضاة بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين على الحدود
6 - أبريل - 2023
 تونس تتحول إلى بلد العبور الأول للمهاجرين إلى إيطاليا
15 - مارس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية