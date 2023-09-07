عمدة نيويورك: أزمة المهاجرين “ستدمر” المدينة

واشنطن: أطلق عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، الخميس، تحذيرا صارخا بشأن أزمة المهاجرين، قائلا إنها “ستدمر” المدينة التي تستقبل حاليا أكثر من 10 آلاف مهاجر شهريا.

وخلال اجتماع في دار البلدية، سلط آدامز الضوء على أنه “بينما استقبلت المدينة في السابق مهاجرين من فنزويلا، فإنها تشهد الآن تدفقا من الإكوادور، حيث يدخل المتحدثون الروس أيضا عبر المكسيك، إلى جانب المهاجرين من غرب إفريقيا”.

وقال آدامز: “هذا الأمر سيدمر مدينة نيويورك، نستقبل 10 آلاف مهاجر شهريا”.

وتابع: “الآن مرة أخرى، اتخذ الناس من جميع أنحاء العالم قرارهم بأنهم سيمرّون عبر الجزء الجنوبي من الحدود ويأتون إلى مدينة نيويورك”.

كما سلط الضوء على التأثير واسع النطاق على المدينة، قائلاً: “لدينا عجز بقيمة 12 مليار دولار سيتعين علينا خفضه، وستتأثر كل خدمة في المدينة”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، وصل ما يقدّر بنحو 110.000 طالب لجوء إلى نيويورك.

ومؤخراً، قامت الولايات الجمهورية، مثل تكساس وفلوريدا، بنقل المهاجرين إلى أخرى يحكمها الديمقراطيون، مثل واشنطن ونيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا.

ويقول الحكام الجمهوريون لهذه الولايات إنهم لا يستطيعون تحمل العبء المتمثل في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود المكسيكية.

(الأناضول)