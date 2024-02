عمران خان يعلن “فوزه” بالانتخابات العامة الباكستانية- (فيديو)

إسلام أباد: أعلن، الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، فوز حزبه “حركة الإنصاف” في الانتخابات العامة بالبلاد.

جاء ذلك في خطاب تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشر عبر حسابه بمنصة “إكس”.

وقال خان، إن حركة الإنصاف فازت في الانتخابات.

وفي مقطع فيديو مدته 94 ثانية، أعدته حركة الإنصاف، أشاد خان، بدعم الشعب لحزبه.

وانتقد إعلان رئيس الوزراء السابق نواز شريف، فوز حزبه “الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز” (PML-N) في الانتخابات “رغم تأخره في الانتخابات عن حركة الإنصاف”.

Chairman Imran Khan's victory speech (AI version) after an unprecedented fightback from the nation that resulted in PTI’s landslide victory in General Elections 2024. pic.twitter.com/Z6GiLwCVCR

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 9, 2024