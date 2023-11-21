عمرو أديب والمرشح الرئاسي المصري فريد زهران يمزقان صور نتنياهو على الهواء ويلقيان بها في سلة المهملات

القاهرة – «القدس العربي»: مزق الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال تقديمه حلقة أمس من برنامجه «الحكاية» عبر قناة «أم بي سي» مصر، صورة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الهواء، خلال حواره مع المرشح الرئاسي فريد زهران، الذي بادر بتقطيع صورة نتنياهو أيضا تعبيرا عن رفضه لسياساته. ورمى بقايا الصورة الممزقة في سلة المهملات، قائلا هذا مكانها.

وقال زهران: «عايز أوصل من خلال البرنامج رسالة واضحة ومباشرة لهذا الرجل بنيامين نتنياهو، رئيس الدولة الدينية الوحيدة في العالم، والدولة العنصرية التي بنيت على التعصب والتطرف والإرهاب والقتل، والذي يمارس كل يوم التهجير القسري والتطهير العرقي وسياسات العقاب الجماعي، وجرائم قتل الأطفال وقصف المستشفيات».

وأضاف: «هذا الرجل يستدعي من كل دعاة التضامن مع الشعب الفلسطيني وأصحاب الضمائر وكل القوى الإنسانية في العالم أن تتضامن لتقديمه لمحاكمة دولية كمجرم حرب، ويسعدني أقطع صورته في البرنامج على الهواء، وأقول لا بد من إلقائه في مزبلة التاريخ هو وكل من يحكمون إسرائيل اليوم».

وكان الإعلامي عمرو أديب احتفل قبل أيام بزفاف نجله الأكبر خالد، وظهر دعم فلسطين في حفل الزفاف، حيث ارتدى العريس علم فلسطين، كذلك قاموا بتفعيل صندوق من أجل التبرع لغزة على دعوة حفل الزفاف.