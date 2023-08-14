عمرو دياب يحتضن فتاة والجمهور يعلّق- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، مع فتاة غير معروفة حيث ظهر واضعاً يديه حول خصرها فيما كانت تقترب منه وتداعبه.

وظهر عمرو دياب، في مقطع الفيديو، يتوسط مجموعة من المقربين له، يستمتعون بأغانيه وخاصة كوبليه من أغنية الحفلة.

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وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر “إنستغرام”، ليتساءل المتابعون عن هوية الفتاة التي بصحبة عمرو دياب، وهل هي حب جديد في حياة عمرو، لاسيما أن الفيديو جاء بعد صوره مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل.

وكان عمرو دياب قد أحيا مساء الجمعة الماضي، حفله الثاني ضمن حفلات الصيف التي يحييها في الساحل الشمالي، حيث تألق في الحفل الذي حمل شعار “كامل العدد”، في حضور عدد كبير من جمهوره الذي تفاعل مع أغانيه.