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عمرو دياب يخطف هاتف معجب أراد تصويره ويحذف الصور- (صور)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: انتشر على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو دياب في أحد أماكن السهر في الساحل الشمالي وهو يتوجّه نحو أحد المعجبين ويخطف هاتفه المحمول لمنعه من التصوير، وفور إمساك عمرو بالهاتف حذف الصور منه.

وأغضب الفيديو الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوا الفنان المصري على هذا التصرف.

وكان عمرو دياب أثار الجدل قبل أيام بصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطبع قبلة على خد الفنانة داليدا خليل، والتي نشرت الصورة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام وعبرت عن سعادتها الكبيرة بلقائه على أحد شواطئ الساحل الشمالي معلقة عليها: “الروح مع الأسطورة”.

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