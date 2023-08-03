عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بموقف مع فنانة لبنانية- (صور)

لندن- “القدس العربي”:

أشعلت صور للفنان عمرو دياب بدا فيها وهو يقبّل الفنانة اللبنانية داليدا خليل، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الذين لا يعرفونها.

وتفاعل الجمهور مع الصور معلقين بأسماء أغاني “الهضبة” كنوع من المزاح، مثل “أنت الحظ”… في حين لم يتعرّف بعض المتابعين إلى صاحبة الصورة الممثلة اللبنانية داليدا خليل.

نشرت داليدا الصور عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بلقاء “الهضبة” على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وعلّقت عليها قائلةً: “الروح مع الأسطورة”.