عمرو دياب يعود إلى بيروت لإحياء حفل جماهيري 

بيروت- “القدس العربي”:

على وقع نجاح أحدث ألبوماته الغنائية “ابتدينا”، يعود الفنان المصري عمرو دياب إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإحياء حفل فني ضخم في الثلاثين من شهر آب/ أغسطس المقبل.

وعليه، يترقب عشاق ومحبو دياب من الجمهور اللبناني والعربي إطلالته في أجواء من البهجة والصخب والفرح على وقع أغانيه المميزة القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري على غرار ما جرى في حفله في صيف لبنان الماضي 2024 حيث شارك أكثر من 22 ألف شخص هذا الحفل.

وكان متعهد الحفلات اللبناني ربيع مقبل نشر في الأيام القليلة الماضية استطلاعاً للرأي حول مدى حماسة الجمهور اللبناني لحفل دياب في بيروت، وهو الحفل الثالث له في العاصمة اللبنانية التي عاد إليها بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً عن إحياء الحفلات فيها.

ويحظى ألبوم دياب الغنائي “ابتدينا” الذي صدر منذ أيام بإقبال مميز على المنصات الرقمية، ويتم تداول بعض الأغنيات التي يضمها هذا الألبوم على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة واضحة إلى مكانة ونجاح الفنان المصري الذي استطاع أن يحافظ على شعبيته في صفوف الشباب من خلال التجديد المتواصل في الموسيقى، كما رافق العديد من الأجيال من خلال المزج بين الحنين إلى الأغاني الكلاسيكية التي رافقت العديد من الأجيال.