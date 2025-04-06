عمرو دياب يفاجئ جمهوره بالغناء مع ابنته جنا- (فيديو)

“القدس العربي”: فاجأ الفنان المصري عمرو دياب جمهوره في الحفل الذي أحياه مساء السبت بمدينة أبو ظبي في الإمارات، حيث صعدت ابنته جنا بجواره في الحفل ليحتضنها ويراقصها على أنغام أغنيته الشهيرة “وغلاوتك”.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمع عمرو دياب وابنته جنا وهما يرقصان على أغنية “وغلاوتك”، حيث ظهرت جنا وهي تردد خلف والدها دندنة موسيقى الأغنية لتنزل بعدها من على المسرح ويكمل عمرو الغناء.