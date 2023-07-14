عمرو موسي يهاجم رئيس حزب الوفد: مدح الرئيس ثم الترشح ضده تهريج سياسي

القاهرة- “القدس العربي”:

هاجم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسي، رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، بعد أن أعلن الأخير نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة الذي أعلن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، سبق وامتدح السيسي، وطالب بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول، كأحد الزعماء التاريخيين للبلاد.

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال عمرو موسى: أين مبررات الترشيح؟ أين أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها؟ أما أن تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه. انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل.

وانتقد موسى، عدم التزام رئيس الحزب باللوائح، وإعلان عزمه الترشح من دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، وكتب: أطالب مؤسسات الحزب بأن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشح واختيار المرشح.

وأضاف موسى: إن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلاً لجريمة الاستيلاء على المال العام توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء، ثم إن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاء لا ثقة له، فاحترام القانون كل لا يتجزأ”.

إلى ذلك دعا رئيس الحزب الأسبق محمود أباظة إلى احترام اللائحة الداخلية للحزب باعتباره العقد الذي يربط بين الوفديين، وعلى الكل أن يحترمها، مؤكداً في تصريحات متلفزة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية “مسألة خطرة جداً”، ولا يجوز أن يتخذ شخص بمفرده قرار الترشح، وأن الهيئة العليا لحزب الوفد هي صاحبة الاختصاص في اختيار المرشح للرئاسة من خلال اقتراع سري، مطالباً بالتزام الجميع هذه القواعد، واعتبر أن عدم الالتزام يعني أن المرشح ليس مرشحاً لحزب الوفد، ويترتب على ذلك عدم تمويل حملته الانتخابية من أموال الحزب.

وأكد أباظة ضرورة اتباع الإجراءات والمبادئ، لأن الخروج عنها لن يفيد حزب الوفد أو الانتخابات الرئاسية، وشدد على ضرورة اجتماع الهيئة العليا للموافقة على ترشيح رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة.

وتصاعد الخلاف داخل الحزب مع إعلان عضو الهيئة العليا للوفد فؤاد بدراوي عزمه الترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية، معتبرا أن تجاوز يمامة لمؤسسات الحزب وإعلان نيته الترشح من دون دعوة الهيئة العليا إلى الانعقاد أمرا باطلا.

وأرسل المرشح الرئاسي المحتمل وعضو الهيئة العُليا إلى حزب الوفد فؤاد بدراوي، إنذارا رسميًا جديدا على يد مُحضر لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، والذي ينافس بدراوي على تمثيل الوفد في انتخابات الرئاسة.

وطالب «بدراوي» في الإنذار، بإضافة بند إلى جدول الأعمال المقترح لاجتماع الهيئة العُليا الذي دعا إليه رئيس الحزب يوم الإثنين المقبل، يتضمن تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 مؤكدًا أنه حق أصيل للهيئة العليا لحزب الوفد المصري طبقـًا للمادة ١٩مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

كما طالب بدراوي، بإلغاء البند الأول في جدول الأعمال المقترح والخاص بعرض اللجان النوعية، وهي اللجان التي تؤدي إضافتها إلى حدوث تغيير في الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية».

وحذر بدراوي من إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية للحزب.

وأرسل بدراوي إنذاره الأول على يد محضر إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، في ٢٦ يونيو/حزيران الماضي، يخطره فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا إلى الحزب للانعقاد خلال ١٥ يومًا، ثم دعوة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» إلى الاجتماع لاختيار مرشح للحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية، تطبيقا لنص المادة ١٩ مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة