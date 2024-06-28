عمرو يوسف يتحدث عن إصابة زوجته كندة علوش بالسرطان- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

عبّر الفنان عمرو يوسف عن امتنانه لدعم الجمهور بعد إعلان زوجته الفنانة كندة علوش إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدا أنهما تلقيا العديد من رسائل الدعم والدعاء بالشفاء.

وقال عمرو في البرنامج الإذاعي “الراديو بيضحك ليه”: “الناس غرّقونا محبة وما فيش نعمة أفضل من ده، الموضوع له سنتين ونحن مستمرين في العلاج، الحمد لله على كل شيء، التجربة كانت صعبة ولكن هانت وهتعدّي بدعوات الناس، وبيجيلي رسائل وتليفونات من ناس معرفهاش عن طريق ناس نعرفها، وكمية حب غير طبيعية”.

أضاف: “أشكر أي شخص اهتم وأرسل لي، وكل الناس القريبين اللي عاشوا معنا هذه الفترة”.

وكانت كندة علوش قد أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي منذ عام وشهر، وقالت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي: “بعد تسعة أشهر من رضاعة ابني كريم، شعرت بمشكلة في أحد الثديين، وبعد الكشف تبيّن أن عندي أكثر من ورم خبيث، وتلقيت الخبر بهدوء ولم أنهر، وزوجي عمرو كان مرعوباً أكثر مني، واليوم أكون قد أمضيت سنة وشهراً من العلاج، وما زلت أتلقى جرعات العلاج حتى يومنا هذا”.