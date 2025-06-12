عمر فياض مراسل الجزيرة الذي احتجزته إسرائيل من سفينة مادلين يعود للدوحة

الدوحة- “القدس العربي”: عاد عمر فياض، موفد الجزيرة مباشر لتغطية رحلة القارب “مادلين”، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن وصل مطار “شارل ديغول” في العاصمة الفرنسية باريس بعد احتجازه من قِبل السلطات الإسرائيلية.

واستقبل مراسل الجزيرة الذي غطى توجه المركب مادلين نحو غزة لفك الحصار المفروض عليها، من قبل مسؤولين ومدراء في شبكة الجزيرة التي رتبت عودته للعاصمة الدوحة.

وأظهرت لقطات منتشرة من زملاء الصحافي في شبكة الجزيرة، الاستقبال الحار لعمر فياض في مطار حمد الدولي.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية الزميل عمر فياض بعد مهاجمة القارب “مادلين”، التابع لتحالف أسطول الحرية، في المياه الدولية في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.

وقال الزميل عمر فياض إن القوات الخاصة الإسرائيلية التي هاجمت القارب “مادلين”، خلال رحلته لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، احتجزت كل من كان على متن القارب داخل غرفة لنحو 12 ساعة حتى الوصول إلى ميناء أسدود.

وعمر فياض مذيع ومقدم برامج بقناة الجزيرة مباشر، التحق بالشبكة في عام 2014، شارك في مراحل إنتاج برنامج هاشتاج، الذي يعد أول برنامج تفاعلي مباشر، وشارك في تغطيات ميدانية في دول مختلفة، وأنتج مجموعة من التقارير المباشرة والمسجلة.

كما صرَّح صحافي قناة الجزيرة مباشر عمر فياض، لدى عودته إلى مطار شارل ديغول في باريس: “أول ما طلب منا الجنود الإسرائيليون فعله هو إلقاء هواتفنا”. ثم تابع وهو لا يزال تحت هول الصدمة بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على اعتقاله وترحيله: “لقد كانوا حريصين أشد الحرص على ألا نلتقط أي صور أو نرجي أي بث مباشر من السفينة”.

وففي ليلة الاثنين 9 يونيو/حزيران، اعترضت البحرية الإسرائيلية السفينة مادلين في المياه الدولية، على بُعد 160 كيلومتراً من قطاع غزة، حيث كان على متنها الصحفيان عمر فياض ويانيس محمدي، الذي لا يزال قيد الاحتجاز في إسرائيل.

وأدانت “مراسلون بلا حدود” إقدام إسرائيل على اعتقال الصحفي عمر فياض تعسفاً، قبل الإفراج عنه بشروط، ودعت إلى إطلاق سراح يانيس محمدي فوراً ودون قيد أو شرط.

وسبق أن أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها البالغ على سلامة الناشطين والصحافيين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين” عند تعرضها لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية قبالة سواحل غزة. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حمايتهم.

كما أدانت الجزيرة بشدة الهجوم الإسرائيلي على السفينة، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة مراسلها الصحفي عمر فياض، الذي كان ينقل الأحداث بشكل مباشر أثناء الاستيلاء القسري على السفينة.

وكانت سفينة “مادلين” في طريقها إلى غزة محملة بمساعدات إنسانية رمزية، ويستقلها ناشطون دوليون بارزون، من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، وريما حسن، عضو في البرلمان الأوروبي عن فرنسا.