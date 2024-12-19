عمر مرموش أفضل لاعب لشهر نوفمبر في البوندسليغا

فرانكفورت: حصد الدولي المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، الخميس، جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني في مسابقة الدوري الألماني “بوندسيلغا”، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم.

وقال موقع للدوري الألماني: “تفوق مهاجم آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش على منافسيه ناثانيل براون وفلوريان فيرتز وجمال موسيالا وديوت أوباميكانو وأنطوني كاسي ليحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني لشهر نوفمبر 2024”.

وتابع: “كان مرموش مساهما رئيسيا في البداية الرائعة التي قدمها آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل المهاجم أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة بين الجولتين التاسعة والثانية عشرة، مما جعله هداف الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر”.

وأضاف: “بفضل مرموش إلى حد كبير، يحتل فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الخامسة عشرة ويمكنه أن يأمل في العودة إلى دوري أبطال أوروبا أو ربما حتى المنافسة على اللقب”.

عمر مرموش حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني، للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما حصل عليها من قبل في شهر سبتمبر، في حين فاز الإنجليزي هاري كين بالجائزة لشهر أكتوبر.

ولفت المستوى المميز للدولي المصري أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا التي بدأت بالفعل في جس نبض ناديه الألماني تمهيدا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

(الأناضول)