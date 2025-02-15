 عمر مرموش يكتب تاريخا جديدا للعرب ومصر في الدوري الإنكليزي

مانشستر: كتب عمر مرموش نجم منتخب مصر تاريخا جديدا للاعبين العرب والمصريين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة 25 من المسابقة.

انضم مرموش 26/ عاما/ لصفوف الفريق الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو بعد تألقه اللافت هذا الموسم ومنافسة النجم الإنكليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على لقب هداف الدوري الألماني.

ورغم رحيله قبل أسابيع، فإن اللاعب المصري يحل ثانيا في قائمة هدافي البوندسليجا هذا الموسم بتسجيله 15 هدفا أمامه هاري كين الذي سجل 21 هدفا.

ووجد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومواطنه الإسباني تيكسيكي بيجيرستين المدير الرياضي للنادي الإنجليزي في مرموش القطعة الناقصة التي يحتاجها مانشستر سيتي في ظل معاناة الفريق بشدة هذا الموسم.

وأجمع غوارديولا وبيجيرستين على مزايا اللاعب المصري الدولي، من حيث تميزه بالقوة وسرعة الانطلاقات والتسديد وتنفيذ الركلات الثابتة وأيضا التحركات الجيدة، وإجادة اللعب في أكثر من مركز سواء في عمق الهجوم أو على جانبي الملعب.

وبالفعل فرض عمر مرموش نفسه سريعا على التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في ظل ابتعاد البلجيكي جيريمي دوكو بسبب التعافي من إصابة عضلية، وعدم الجاهزية البدنية التامة للنجم الإنكليزي جاك غريليش والبلجيكي كيفن دي بروين، وتراجع مستوى الثنائي فيل فودين وبرناردو سيلفا.

واحتاج مرموش لخمس مباريات فقط لترك بصمته التهديفية الأولى بقميص مانشستر سيتي حيث سجل ثلاثية هاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد، ليهدي فريقه فوزا عريضا بنتيجة 4 / صفر في الجولة 25 من الدوري الإنكليزي، اليوم السبت.

وقبلها شارك عمر مرموش في الفوز 3 / 1 على تشيلسي والخسارة الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة 1 / 5 في بطولة الدوري، وساهم في الفوز الصعب على ليتون أورينت بنتيجة 2 / 1 في كأس الاتحاد الإنكليزي، وشارك بديلا في الدقائق الأخيرة في الخسارة 2 / 3 أمام ريال مدريد، الأسبوع الماضي، في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واحتاج مرموش إلى 14 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثيته في شباك نيوكاسل، ليبقى صاحب أسرع هاتريك للاعب عربي في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، ليتجاوز الإنجاز الذي حققه مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل هاتريك في شباك مانشستر يونايتد في غضون 17 دقيقة خلال مباراة الفريقين في عام 2021 .

وتفوق نجم مانشستر سيتي الحالي على صلاح الذي لم يسجل الهاتريك رغم مشاركته في 24 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولكن عمر مرموش لم ينجح في كسر الرقم المسجل لأسرع هاتريك في المسابقة هذا الموسم لكول بالمر نجم تشيلسي خلال 10 دقائق من مباراة فريقه أمام برايتون.

وبات مرموش أيضا ثالث لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنكليزي بعد محمد صلاح، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي وليستر سيتي السابق، والذي انتقل في صيف 2023 إلى أهلي جدة السعودي.

كما أصبح اللاعب المصري الدولي ثالث إفريقي يسجل “هاتريك” في الدوري الإنكليزي للموسم الجاري 2024 / 2025 بعد كل من الإيفواري أماد ديالو مهاجم مانشستر يونايتد، والبوركيني دانجو واتارا لاعب بورنموث.

وقال مرموش عقب اللقاء “أنا سعيد للغاية بتسجيل أول هاتريك في مسيرتي، الآن أشعر أنني انتقلت إلى مانشستر سيتي”، ولكن اللاعب المصري سبق له تسجيل ثلاثية بقميص رديف فولفسبورج في مباراة أمام هانوفر ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة في ألمانيا عام 2019، ليحتفل مرموش بالثلاثية الأولى له في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ووضع مرموش مع صلاح اللاعبين المصريين في خانة مميزة بالدوري الإنجليزي بتسجيل الهاتريك 5 مرات بالتساوي مع لاعبي إيطاليا وبلغاريا، وبالتفوق على لاعبي ألمانيا وروسيا وكوريا الجنوبية وترينداد وتوباجو الذين سجلوا الهاتريك (4 مرات).

كما عزز مرموش صدارة مانشستر سيتي على مستوى أكثر الفرق التي يسجل لاعبوها هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 مرة متفوقا بفارق مرتين عن لاعبي ليفربول.

وفي سجل تاريخي آخر، بات عمر مرموش اللاعب المصري رقم 11 الذي يهز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كل من محمد صلاح وعمرو زكي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني وحسام غالي، وأحمد حسام ميدو، ورمضان صبحي وأحمد خجازي وأحمد المحمدي، وسام مرسي.

(د ب أ)