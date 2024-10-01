عملات الملاذ الآمن تصعد بعد تقارير عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل

واشنطن: ارتفعت عملتا الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير إعلامية عن استعداد إيران لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبا، في حين أظهرت بيانات عن الوظائف الأمريكية متانة سوق العمل.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم إن الولايات المتحدة تدعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل.

وقال آدم بوتون كبير محللي العملات لدى فوركس لايف بتورنتو “تجاهلت السوق إلى حد كبير الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، لكن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل مرشحة دائما لخطر التفاقم”.

وصعد الين 0.1 في المئة مقابل الدولار إلى 143.5.

واستقر الدولار تقريبا مقابل الفرنك السويسري عند 0.846، إذ محى مكاسب سجلها في وقت سابق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة إلى 101.15.

وأظهرت بيانات أمريكية اليوم بعض المتانة في الاقتصاد، وذلك غداة استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.55 في المئة إلى 1.1075 دولار بعد تصريحات حذرة من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.32 في المئة إلى 0.6891 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت بتكوين 1.90 في المئة إلى 62570 دولارا.

(رويترز)