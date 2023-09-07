عملات ذهبية خفيفة الوزن وسيلة الفقراء في غزة للادخار

جباليا – رويترز: عملات ذهبية خفيفة الوزن للغاية يصكها طبيب أسنان في غزة كي يتيح لمحدودي الدخل الادخار بأكثر الطرق شيوعا في أرجاء الشرق الأوسط.

وقال أحمد حمدان، الذي صك العملات الذهبية بأوزان تتراوح من نصف غرام إلى عشرة جرامات «الفكرة جاءت من حاجة المجتمع الماسة لامتلاك الذهب في ظل تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس، وبالتالي استطعنا ولأول مرة في التاريخ تجزئة الذهب وهو غرام الذهب إلى فئات أقل، بمعنى أنه في إمكانية لأي إنسان إنه يحصل على الذهب بسعر مخفض، بسعر خفيف، استطعنا تجزئة الغرام إلى نصف جرام وإلى ربع جرام قابل للتداول وقابل إنه يكون في يد الناس بسهولة كبيرة».

العملة، وهي من عيار 21 قيراطا وتحمل على أحد وجهيها صورة قبة الصخرة في القدس ومن تحتها كلمة فلسطين، مرخصة ومختومة من وزارة الاقتصاد في غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007.

وأردف حمدان قائلا «كانت البدايات صعبة، نظرا لأنه إنك تجزء الذهب أو جرام الذهب إلى ربع أو نص، طبعا سمناه مقديسية تيمنا ببيت المقدس، وعلى طريق العملة بإذن الله عز وجل إحنا بفضل الله في قطاع غزة استطعنا إنه نوفر لكل الناس ولكل الفئات الذهب وأي إنسان يستطيع يحصل على الذهب».

وأضاف «هاى المقدسية هي عيار 21 مختومة من الجهات المختصة قابله للتداول أو قابلة للصرف في أي مكان في العالم، أيضا سعرها يخضع لسوق الذهب العالمي».

لكن أسامة نوفل رئيس قسم السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة أكد أن العملات الذهبية ليست عملة قانونية.

وقال «صاحب الفكرة حقيقة وبموافقتنا أنه تحويل المدخرات الصغيرة لدى المواطنين إلى مشغولات ذهبية، هذا مهم جدا في ظل عدم قدرته في الفترة الماضية على ذلك، أيضا هذه المشغولة الذهبية لا تعتبر عملة على الإطلاق حتى لا تفسر أنها بديلة عن عملة في المستقبل، هي عبارة عن وسيلة للادخار ليس إلا».

وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم فيستخدمون اليورو والدولار والشيقل الإسرائيلي والدينار الأردني في حياتهم اليومية. ومع غياب ثقة المواطنين في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط في البنوك، يفضل كثير منهم حفظ قيمة مدخراتهم في الذهب.

ويعيش في غزة 2.3 مليون فلسطيني، نصفهم تقريبا عاطلون عن العمل. وبسبب مخاوف أمنية، تفرض إسرائيل حصارا على القطاع وتشدد مصر القيود على الحدود مع غزة.

واشترى عادل الرفاتي، وهو موظف حكومي، 3.5 جرام خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو سعيد بهذا الشكل الجديد من الادخار.

وقال «أنا موظف ومن أصحاب الدخل المحدود وراتبي الشهري لما بدى أدخر بدخر في غرامات بسيطة ما بدخر في غرامات عالية لأنه هذه الجرامات البسيطة في متناول اليد وأنا بقدر أدخر فيها، وهذا الذهب يعتبر ملاذ آمن للادخار أكتر من العملات لأن العملات بتنخفض قيمتها وممكن تنصرف».