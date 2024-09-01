عمليات سحب للجنسية في الكويت تشمل سعوديين وسوريين ومصريين وفلسطينيين

الدوحة: “القدس العربي”:

تواصل السلطات الكويتية أكبر عملية سحب وفقد الجنسية لمواطنين من جنسيات مختلفة، ضمن عملية اعتبرت الأكبر في البلاد وما تزال متواصلة.

وكشفت مصادر إعلامية كويتية وعربية عن سحب السلطات الكويتية الجنسية عن العشرات من الأشخاص ضمن خطة واسعة للحكومة الجديدة التي أعلنت عن تشديد الرقابة على ملفات التجنيس، بما شمل أشخاصاً من السعودية ومصر والأردن وفلسطين وسوريا وإيران والعراق والولايات المتحدة الأمريكية ومن “البدون”.

وبحسب ما نقلته صحيفة “القبس الكويتية” فإن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قامت مؤخراً بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 شخصاً، من بينهم حالات تحمل الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد من فقدوا الجنسية أو سحبت منهم تجاوز الألف منذ شروع السلطات مطلع مارس/ آذار الماضي في تنفيذ الخطة.

وتفاعلت الصفحات الخليجية والعربية مع الخبر، وتفاصيله، خصوصاً وأن الرقم الأخير ممن سحبت جنسيتهم اعتبر الأكبر في يوم واحد في تاريخ الكويت.

وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب الجنسية “إذا كانت قد مُنحت عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، ومعاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية وسحب الجنسية ممن حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة”.

وبحسب القانون الكويتي فإنه من أبرز أسباب سحب وفقد الجنسية، ازدواجية الجنسية، وثبوت الغش والتزوير، والتجنيس بناء على أقوال كاذبة، وتقديم وثائق غير صحيحة.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية: سحب وفقد #الجنسية_الكويتية من 78 شخصاً • من بينهم حالات تحمل الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية https://t.co/NlV4XYklc2 pic.twitter.com/jAdtNqKBz5 — القبس (@alqabas) August 29, 2024

وجاءت قرارات اللجنة العليا الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف. ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى في يوم واحد، متجاوزاً عدد المسحوبة جنسياتهم في 13 يوليو/ تموز 2024، والبالغ 30 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بطريق “التبعية”، وفق المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية.

ووفق ما نشره الإعلام الكويتي فإن السلطات قررت سحب الجنسية الكويتية من حالات تحمل الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية ومن غير محددي الجنسية.

وبحسب المصادر الكويتية فإن عملية سحب الجنسية مستمرة، وبشكل يومي.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، في تصريحات صحافية، عن سحب جنسية بلاده من مئات الأشخاص، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.

وشدد الوزير الكويتي على أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق بقوله: “ما زلنا في البداية”، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق. ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.