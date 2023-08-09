عمليات للمقاومة والاحتلال يواصل الاعتقالات والمداهمات.. وأحاديث عن تسهيلات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية

نابلس-طولكرم-القدس-سلفيت- “القدس العربي”:

نفذت مجموعات المقاومة الفلسطينية عدة عمليات إطلاق نار في الضفة المحتلة، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقالات والمداهمات للمدن والبلدات الفلسطينية وسط تصاعد تسريبات وسائل الإعلام العبرية المتعلقة بالتسهيلات المرتقبة للسلطة الفلسطينية.

وفي التفاصيل، أعلنت “كتيبة طولكرم” التابعة لسرايا القدس، في بلاغ عسكري، أن مقاتليها نفذوا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة “بات حيفر” قبل أن ينسحبوا بسلام.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عبرية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوة لجيش الاحتلال على حاجز المربعة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن فلسطينيين استهدفوا برجاً عسكرياً تابعاً لجيش الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، بالزجاجات الحارقة، الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مركبات المستوطنين تعرضت للرشق بالحجارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة زيتا شمال طولكرم.

وفي ملف الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه. واعتقلت الأسير المحرر شاهر الحيح بعد اقتحام منزله في بلدة صوريف شمال الخليل، فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمير توفيق حماد من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، خلال ساعات الفجر.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية نجوى عدنان من داخل المسجد الأقصى المبارك، والأسيرين المحررين جهاد مصطفى مسلماني، ومحمد حسين أبو العايدة من مدينة طوباس، خلال مرورهما على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وفي سلفيت، اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 20 غرسة زيتون، وجرفت أراضي زراعية لشق طريق استيطاني من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي بأن جرافات الاحتلال أقدمت على اقتلاع أكثر من 20 غرسة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 4 – 6 سنوات، وتجريف عشرات الدونمات وشق طريق استيطاني بطول 400 متر، وبعرض 8 أمتار، من أراضي كل من عطا الله علي أحمد، وعثمان عبد الرحيم، وشوكت قاسم، وحسن علي احمد، بمنطقة تعرف “بديرية” بالجهة الغربية من البلدة.

وأشار ناجي إلى أن المنطقة تتعرض كل فترة لتجريف أراضيها وتعاني من اعتداءات المستوطنين، الذين قاموا بوضع سياج على أراض في المنطقة نفسها بهدف الاستيلاء عليها ومصادرتها.

وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تكشف كل يوم عن وجهها الحقيقي برعايتها لإرهاب المستوطنين، ومواصلة الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والأهلية ذات العلاقة إلى جانب أبناء شعبنا وعملها على متابعه الاعتداءات قانونيا مع جهات الاختصاص.

أما في القدس، فنفذت آليات الاحتلال عملية هدم وتجريف واسعة في أرض المواطن المقدسي خالد الزير، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة والقوات الشرطية، أرض ومنزل خالد الزير في حي العباسية في سلوان، وفرضت حصارا على محطيها، ثم شرعت بعملية تجريف للأرض والمنشآت الزراعية القائمة عليها، من منشآت زراعية وسلاسل حجرية وأعمدة خشبية.

وخلال ذلك، طوقت القوات وطواقم الاحتلال منزل الزير، ثم اقتحمت وفرغت محتوياته.

ومنذ أسبوعين، تقتحم طواقم الاحتلال أرض الزير، كما سلمته قبل عدة أيام قرار هدم ما على الأرض من منشآت “السكن والزراعية”.

وفي السياق ذاته، دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، دول وحكومات ومنظمات وشعوب العالم العربي والإسلامي إلى القيام بواجب الدفاع عن هوية وقداسة ووجود المسجد الأقصى المبارك باعتباره جزءا من الدين والعقيدة الإسلامية.

وشدد على بذل كل جهد استثنائي لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس بعامة، وفي المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.

وفي ملف استهداف التعليم في القدس، قرر وزير المالية “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتريتش، تجميد الأموال المخصصة لبرامج التعليم الفلسطيني بالقدس، بدعوى أن الموازنات تستخدم للتحريض على “الإرهاب” ضد الكيان، وفق قوله.

وجاء قرار سموتريتش بإلغاء الموازنة بعد توترات شهدها مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، على خلفية سياسة مكافحة التحريض بالقدس، وفي ظل التنافس على الانتخابات البلدية المتوقعة في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويعمل سموتريتش وحزبه “الصهيونية الدينية” على إطلاق حرب علنية ضد ما يزعمون أنه تحريض فلسطيني في المؤسسات التعليمية بالقدس، عن طريق إغلاق المدارس المقدسية، وتشجيع الطلبة على الانتقال إلى المؤسسات التعليمية “الإسرائيلية”.

وسابقًا، جمد سموتريتش خطة خمسية للقدس المحتلة بمبلغ 2.5 مليار شيقل، بادعاء معارضته تحويل مبلغ 200 مليون شيقل لبرنامج سنة تحضيرية في الجامعة العبرية بهدف جذب المقدسيين للدراسة فيها.

وفي الخليل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على رافعة، وأوقفت العمل في إصلاح شبكة للكهرباء شرق يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال استولت على رافعة تعود لمجلس قروي خلة المية، في أثناء عملها على إصلاح شبكة الكهرباء في منطقة الديرات، وأوقفت العمل، واحتجزت موظف المجلس نادر شتات، ومركبة الحركة التابعة للمجلس.

مستويات التسهيلات

احتلاليا، استمرت تسريبات الصحافة الإسرائيلية حول سلسلة تسهيلات من ثلاثة مستويات لصالح السلطة الفلسطينية.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” تقريرًا للكاتب “إليشع بنكيمون” أوضح فيه أن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تدرس سلسلة تسهيلات من ثلاثة مستويات بعضها “مثير للجدل” لصالح السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن “التسهيلات” تهدف إلى “خطب ود” الإدارة الأمريكية، والتمهيد للتطبيع مع السعودية، ولتعزيز استقرار السلطة الفلسطينية وتحقيق الهدوء.

وأكد بنكيمون، أن بين جميع التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، ربما يكون التحدي الفلسطيني هو “الأكثر تشعبًا وحساسية، وقد يلحق الضرر بقدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع تحديات أخرى كبيرة ومهمة، ولذلك تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤخرًا سلسلة من “القرارات الإستراتيجية” التي قد يشعل المصادقة عليها “صراعًا سياسيًا داخل إسرائيل”.

وقال: “ليس من الواضح ما إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، سينجحون في إقناع وزراء الحكومة بالموافقة على خطة التسهيلات. ومهما كان الأمر مهمًا، فالنواة الصلبة التي يجب كسرها لتحقيق هذه الغاية هي الوزيران بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، فهما يُعارضان أي إجراءات لتقوية السلطة الفلسطينية”.

وبيّن، أن التدابير المطروحة على الطاولة للنقاش تنقسم إلى ثلاثة مستويات، الأول عبارة عن تدابير أمنية وتتضمن الحد من وصول الجيش الإسرائيلي لتنفيذ الأنشطة العملياتية في مناطق “أ”، وتدابير مدنية واقتصادية حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على تقليل إغلاق المعابر قدر الإمكان والسماح بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع من “إسرائيل” إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعودة، إضافة إلى دخول أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يوميًا للعمل داخل الخط الأخضر، والتدابير السياسية حيث سيتم مواصلة القمم الأمنية والسياسية التي عُقدت سابقًا في العقبة وشرم الشيخ، وتسليم جثامين شهداء محتجزة، والإفراج عن أسرى أمنيين “أيديهم ليست ملطخة بالدماء، ومن المرضى والمسنين”.

وفي السياق ذاته، قالت قناة “كان” العبرية، إن الإدارة الأمريكية تضغط على الاحتلال لعقد القمة الأمنية بمشاركة السلطة الفلسطينية قريباً.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا مسؤولي الاحتلال أن عقد هذه القمة مهم جداً للأمن في الأراضي المحتلة. وبحسب القناة فإن السلطة الفلسطينية قررت عدم عقد القمة إلا بعد موافقة الاحتلال على تقديم التسهيلات الاقتصادية لها.

وقالت “كان” العبرية إن وزراء في داخل الكابينت ما زالوا يعارضون تقديم هذه المساعدات للسلطة الفلسطينية، ولذلك سيعقد رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” اجتماعاً أمنياً مصغراً خلال الأيام القادمة لمناقشة هذه القضية.

سياسيا، هاجمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، واعتبرت هذه الدول بمثابة شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي.

ورأت الوزارة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.