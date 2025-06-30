عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في الضفة

الضفة الغربية – «القدس العربي»: وسعت قوات الاحتلال إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من عمليات هدم الفلسطينيين بموازاة حملة تعديات ومداهمات واعتقالات شملت مناطق مختلفة، فيما أفيد عن استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسرة على 73 منذ بدء حرب الإبادة.

ففي طولكرم، أخطرت قوات الاحتلال بهدم 104 منازل وبنايات في مخيم المدينة.

وأرفق جيش الاحتلال في الإخطار مخططات تُظهر باللون الأحمر المنازل المستهدفة في المخيم، وأمهل مدة 72 ساعة للاعتراض، مع السماح لأصحابها بالإخلاء.

وطالب محافظ طولكرم عبد الله كميل المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخطط هدم «104» بنايات جديدة في مخيم طولكرم، في ظل وجود توجه لاستكمال جريمة الهدم بحق المخيم، ضمن استمرار العدوان على المدينة ومخيميها، وباقي بلدات المحافظة وقراها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم لليوم الـ 155 على التوالي، ولليوم الـ 142 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ممنهج لعمليات التدمير والتخريب، ونزوح المواطنين قسرًا، ما أسفر عن معاناة شديدة في مناحي الحياة كافة.

وفي السياق ذاته، هدمت جرافات الاحتلال منازل ومحلات تجارية في محيط مستشفى جنين الحكومي.

استشهاد معتقل إداري في سجون الاحتلال

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال هدمت منازل وممتلكات في منطقة دوار الحصان في مخيم جنين، وخلف مستشفى جنين الحكومي، وتضمنت عمليات الهدم محلات تجارية وأجزاء من منازل المواطنين. وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه المنازل في منطقة دوار الحصان، ومناطق أخرى في المخيم.

وفي الخليل، أفاد مالك المنشأة سفيان الجبارين أن قوات الاحتلال اقتحمت الطريق الرئيسي في قرية عناب المؤدية إلى بلدة الرماضين جنوب غرب بلدة الظاهرية، مصطحبة آلياتها الثقيلة، وهدمت منشأته المكونة من أربع محلات تجارية بمساحة 750 مترًا مربعًا، وطابقًا ثانيًا قيد الإنشاء بمساحة 750 مترًا مربعًا، وجرفت الجدران المحيطة بها.

وفي نابلس، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بهدم مساكن في خربة الطويل التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الطويل ترافقها جرافتان، وشرعت بعمليات هدم 5 مساكن، و4 منشآت زراعية، وعدد من حظائر الأغنام، ووحدات صحية.

وفي رام الله، قال رئيس بلدية سلواد رائد حامد إن جرافات الاحتلال هدمت عددًا من الجدران الاستنادية، وردمت بئر مياه غرب سلواد، تعود ملكيتها للمواطن عبد الكريم عبد اللطيف شحادة عياد، في إطار التضييق على أهالي البلدة، ومنعهم من استصلاح أراضيهم الزراعية.

وفي القدس، سلّمت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة عائلة الأسير المقدسي عزيز أبو رموز قرارًا بهدم منزلهم في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بذريعة «البناء دون ترخيص».

يُذكر أن المنزل قائم منذ سنوات، ويأوي عائلة تعاني من غياب الأب الأسير عزيز أبو رموز، المعتقل منذ بداية عام 2025، وفقدان الابن الشهيد وديع أبو رموز، الذي ارتقى في كانون الثاني / يناير 2023.

ويجد أكثر من 33 منزلًا هدمت في حي البستان في سلوان منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، في سياق سياسة تهجير ممنهجة تهدد العشرات من العائلات المقدسية في الحي.

وفي سياق مواز، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، في وقت صعّد فيه المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم ضمن هجمة ممنهجة تتصاعد وتيرتها في مختلف المحافظات.

من جهة ثانية، أبلغت هيئة الشؤون المدنية، «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، و»نادي الأسير الفلسطيني»، باستشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من جنين، في مستشفى «سوروكا» الإسرائيليّ، وذلك بعد نقله من سجن «النقب». وتغيب أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاد نصر الله، وهو معتقل منذ تاريخ 26/3/2024 إداريًا.

ويضاف الشهيد إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، وأبرزها التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع.

وقالت الهيئة والنادي إن سجن «النقب» الذي احتُجز فيه المعتقل نصر الله، شكّل وما يزال من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم مهولة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض (الجرب – السكايبيس)، الذي حوّلته إدارة سجون الاحتلال إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى، علمًا أن نصر الله، وحسب عائلته، لم يكن لديه أية مشاكل صحية قبل الاعتقال.

ولفتت الهيئة والنادي الانتباه إلى أنه، وباستشهاد المعتقل نصر الله، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى 73 شهيدًا، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم 310.