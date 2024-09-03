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مقتل 10 مهاجرين على الأقل بعد غرق قاربهم في القنال الإنكليزي- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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باريس: ذكرت صحيفة (لا فوا دي نور) الفرنسية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم بعد غرق قارب يقل مجموعة من المهاجرين في القنال الإنكليزي أثناء إبحاره إلى بريطانيا من فرنسا.

وذكرت قناة فرانس 3 التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن عملية بحث وإنقاذ موسعة جارية في القنال الإنكليزي .

(وكالات)

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