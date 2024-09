مقتل 10 مهاجرين على الأقل بعد غرق قاربهم في القنال الإنكليزي- (فيديو)

باريس: ذكرت صحيفة (لا فوا دي نور) الفرنسية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم بعد غرق قارب يقل مجموعة من المهاجرين في القنال الإنكليزي أثناء إبحاره إلى بريطانيا من فرنسا.

وذكرت قناة فرانس 3 التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن عملية بحث وإنقاذ موسعة جارية في القنال الإنكليزي .

BREAKING: A large search and rescue operation is currently under way in the English Channel after a boat with migrants capsized, according to French media. https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BfWUnB19Ao

— Sky News (@SkyNews) September 3, 2024