عملية الدهس في مدينة نيو أورليانز

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سبحان المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
جندي خدم في الجيش الأمريكي أكيد أن المسكين كان فقيرا محتاجا إلى المال، ولكنه الان صار شهيد بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فاللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين ✌️🇵🇸🤲😓
عندما ينقلب السحر على السحرة من عصابة البانتاغون الأمريكي يا انريكي تكون هذه النتيجة يا خديجة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
أول شخص أسمر يقوم بعملية استشهادية على أرض أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
سبحان المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
جندي خدم في الجيش الأمريكي أكيد أن المسكين كان فقيرا محتاجا إلى المال، ولكنه الان صار شهيد بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فاللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين ✌️🇵🇸🤲😓
عندما ينقلب السحر على السحرة من عصابة البانتاغون الأمريكي يا انريكي تكون هذه النتيجة يا خديجة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
أول شخص أسمر يقوم بعملية استشهادية على أرض أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀