عملية القدس: فتى يطعن ثلاثة مستوطنين… والاحتلال يعتقل والدته وشقيقته

القدس ـ «القدس العربي »: أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين أحدهم بجراح خطيرة، في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إسرائيلية أنه تم اعتقال منفذ العملية التي تعتبر الثالثة خلال أقل من أسبوع، وهو الفتي باسل عياد من سكان جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة ويبلغ من العمر 17 عاماً.

ونقلت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيليًا أصيب بجراح خطيرة في رقبته جراء العملية قرب باب الخليل، وأعقب العملية استنفار واسع لقوات الشرطة بحثًا عن منفذين محتملين آخرين.

وأفادت عائلة منفذ الهجوم أن مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل العائلة واعتقلت الشرطة والدة وشقيقة منفذ العملية، كما نشرت وسائل إعلام عبرية صورة “بلطة” قالت إن المنفّذ استخدمها في عملية الطعن قرب باب الخليل في القدس.

وأغلقت شرطة الاحتلال منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة بعد وقوع عملية الطعن.

واعتبر الناطق باسم حركة “حماس” عن مدينة القدس محمد حمادة، عملية الطعن بالفعل الذي يأتي “في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحاماتٍ للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم”.

وأوضح أن العملية رسالة بأن أهل القدس ثابتون في أرضهم، مرابطون في قدسهم، ولن يتزحزحوا منها.

وفي المدينة ذاتها هدمت جرافات الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت قرابة ثلاث ساعات.

ونقلت مصادر محلية أن عملية الهدم جاءت من أجل توسعة الشارع الرئيسي في المنطقة، وهو الشارع المؤدي إلى بلدة الزعيّم ومدينة أريحا، وهو الطريق الذي يستخدمه المستوطنون.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى إلى تسهيل تنقل المستوطنين عبر هذا الشارع إلى مستوطنات “عنتوت” و”كفار أدوميم” و”بسغات زئيف”.

وعلى صعيد مواز، اعترف الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي تامير باردو، إنّ إسرائيل “تطبّق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.”

وحسب وكالة أسوشيتدبرس التي نشرت الحوار فان باردو حذّر مجموعة من القادة والدبلوماسيين وعناصر الأمن الإسرائيليين السابقين من أنّ إسرائيل تخاطر بالتحوّل إلى دولة فصل عنصري.

واعتبر أن “القضية الفلسطينية هي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمستقبل إسرائيل، وحتى أكثر من البرنامج النووي الإيراني”.