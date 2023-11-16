“عملية النفق”.. هجوم نوعي بدلالات التخطيط وعدد المنفذين وحجم الاستنفار الأمني الإسرائيلي- (فيديوهات)

بيت لحم- ” القدس العربي”: رغم الحصار الخانق الذي تعيشه محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وحملة الاعتقالات الأكثر شراسة التي تمارس بحق نشطاء وشباب المدينة، إلا أن العملية النوعية التي نفذت اليوم بالقرب من مدينة بيت لحم تعتبر نوعية، وتُشكّل السيناريو الذي عمل الاحتلال طويلاً لتجنّب حدوثه.

إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار على حاجز النفق جنوب القدس#عملية_حاجز_النفق

pic.twitter.com/dK5en4yrrw — شامل نيوز 🇰🇼 (@shamel__news) November 16, 2023

فقد تمكن ثلاثة مقاومين فلسطينيين من الخروج من المدينة بسلاحهم، والتوجه بعتادهم العسكري للوصول إلى مدينة القدس، فيما إجراءات تفتيش على حاجز الاحتلال تساعد على اكتشاف أمرهم، وتنفيذهم عملية إطلاق نار على الجنود على “حاجز النفق” في بيت لحم.

ورغم تمكن جيش الاحتلال من قتل الشهداء الثلاثة، الذين تمكّنوا من إصابة 7 جنود، إلا أن العملية تحمل بصمات تطور نوعي في عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وذلك بعد عملية بيت ليدـ قبل نحو أسبوع، وأعلنت “كتائب القسام” مسؤوليتها عنها بالفيديو.

وتفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على محافظة بيت لحم، منذ السابع من أكتوبر، حيث قامت بوضع 42 بوابة عسكرية، وأغلقت 28 طريقاً بالمكعبات الإسمنيتة والسواتر الترابية، وهو أمر يتضاعف في مدينة الخليل.

ونفّذَ الشهداء الثلاثة عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 7 جنود وعناصر أمن، أحدهم حالته ميؤوس منها، فيما يرجح الاحتلال أنهم كانوا يخططون للوصول إلى القدس، وتنفيذ عملية كبيرة هناك.

ووقع الهجوم المسلح على الحاجز الغربي لمدينة بيت جالا وبيت لحم، حيث ينظر له على أنه “حدث بالغ الأهمية، كون الهجوم وقعَ في ذروة إجراءات أمنية في كافة أرجاء الضفة الغربية، وفي لحظة وجود تعزيزات عسكرية، وعملية تسليح مكثفة للمستوطنين في الضفة وداخل مناطق الخط الأخضر.

وبعد العملية، أغلق الجيش الإسرائيلي “حاجز النفق”، وحضرت قوات عسكرية كبيرة.

ويربط الحاجز منطقة القدس مع الخليل، وهو يتجاوز منطقة بيت لحم، حيث لا يمر من المدينة، وغالبا ما يسلكه المستوطنون بشكل خاص، وبأعداد كبيرة، عندما يتنقلون بين مستوطنات القدس وبيت لحم والخليل.

ومنفذو العملية هم الشهيد عبد القادر القواسمة، وهو نجل الشهيد عبد الله القواسمة، أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، والذي تم اغتياله في العام 2003. والشهيد حسن قفيشة، نجل القيادي في حركة “حماس” مأمون قفيشة، والمبعد إلى تركيا، حيث تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال ضمن صفقة الوفاء للأحرار (شاليط).

⭕رعب المستوطنين داخل حافلة أثناء تنفيذ عملية حاجز النفق pic.twitter.com/NEYNdbeTRm — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 16, 2023

والشهيد نصر الله القواسمة، شقيق الشهيد أحمد عبد العفو القواسمي، الذي نفّذ عملية مزدوجة برفقة الشهيد نسيم الجعبري، عام 2002 في بئر السبع، ضمن سلسلة عمليات نفذتها “القسام”.

وتعتبر عملية الاقتحام فعلاً نوعياً، حيث تعكس إرادة المقاومة في الضفة، وقدرتها على توجيه الضربات في كل مكان، كما ينظر لها على أنها نوعية لاعتبارات لها علاقة بالتخطيط للعملية وعدد المنفذين وخلفياتهم السياسية حيث ينتمون لعائلات مناضلة محسوبة على كتائب القسام.

وقال جيش الاحتلال إنه ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحوزة منفذي عملية إطلاق النار على حاجز النفق.

وقال الجيش إن منفذي عملية إطلاق النار كانوا يعتزمون تنفيذ عملية أكبر في القدس. مشيراً إلى أنه تم ضبط بندقيتين من طراز m-16 ومسدسين والمئات من حبات الذخيرة والأمشاط، وفأسين وملابس تشبه زي جيش الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم بالكامل، وفرضت حصاراً مشدداً على مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر “النشاش” بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بيت جالا الغربي، بالإضافة لحاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم، ومنطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في أكثر من منطقة في بيت لحم.

في تصريحه حول العملية، كرر مفتش عام الشرطة “الإسرائيلية”، يعكوف شفتاي، ذكر ضبط كميات من التمر في سيارة “المهاجمين”، دليلاً على الهجوم الكبير الذي تم إحباطه.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل، وداهمت ثلاثة منازل، واعتقلت 3 سيدات، بحجة علاقتهم بمنفذي العملية.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل عائلة عبد العفو القواسمة، وقامت باعتقال زوجته وابنه، ويعتقد بأن ابنهم نصر الله عبد العفو القواسمة أحد منفذي العملية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، خلال ذلك، زوجة الشهيد عبد الله القواسمة، ونجليها صلاح وأيمن، والشيخ شفيق القواسمة، ويعتقد أن ابنها عبد القادر عبد الله القواسمة هو أيضاً شارك في عملية النفق.