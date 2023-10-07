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عملية “طوفان الأقصى” تقود إلى طوفان بشري في مدن عربية وعالمية.. نصرة لفلسطين- (فيديو وتدوينات)

منذ 27 دقيقة

كويتيون يتظاهرون أمام البرلمان الكويتي لدعم الفلسطينيين في عملية طوفان الأقصى

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“القدس العربي”: استيقظ العالم صباح اليوم، على وقع أنباء الهجوم غير المسبوق، الذي قامت به حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وما أن انتشرت الفيديوهات والصور الحية، لعملية “طوفان القدس”، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الأفعال الشعبية المرحبة بهذه الخطوة، التي تعد سابقة بعد سلسلة من الهزائم على مدى أكثر من 70 عاما كما وصفها أحد المغردين.

فيما تداول نشطاء عشرات الصور والفيديوهات لأسرى إسرائيليين، عسكريون ومدنيون، اقتادهم رجال المقاومة داخل غزة، كان أبرزها لقائد فرقة غزة السابق الجنرال نمرود الوني.

وفي العديد من الدول العربية والعالمية تظاهر الآلاف، دعما للقضية الفلسطينية وللمقاومة.

وفي العاصمة العراقية بغداد، تزينت مبان بعلم فلسطين واسم المعركة الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.


كذلك شهدت محافظة تعز، أكبر محافظات اليمن مسيرات شعبية، مباركة لعملية”طوفان الأقصى”.

وفي عُمان نادى المتظاهرون بفتح باب الجهاد لنصرة فلسطين.

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