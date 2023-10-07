عملية “طوفان الأقصى” تقود إلى طوفان بشري في مدن عربية وعالمية.. نصرة لفلسطين- (فيديو وتدوينات)

“القدس العربي”: استيقظ العالم صباح اليوم، على وقع أنباء الهجوم غير المسبوق، الذي قامت به حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وما أن انتشرت الفيديوهات والصور الحية، لعملية “طوفان القدس”، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الأفعال الشعبية المرحبة بهذه الخطوة، التي تعد سابقة بعد سلسلة من الهزائم على مدى أكثر من 70 عاما كما وصفها أحد المغردين.

على مدى أكثر من ٧٠ سنة والفلسطينيون يتلقون الهزيمة تلو الأخرى ومعهم جيوش الدول العربية. بعد كامب دفيد تراجع الموقف العربي وبدأت مرحلة التطبيع المجاني مع إسرائيل. رغم كل ذلك بقي الفلسطيني في فلسطين. تمسك بالقاعدة الذهبية التي صدقت عبر التاريخ: لن يفرض حقك ويموت من أجله إلا أنت. — خالد الدخيل (@kdriyadh) October 7, 2023

انظروا يا عرب ماذا يصنع اهلكم في فلسطين …

* انهم يستولون على قاعدة عسكرية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/PXqMVhfXFm — نجم عبدالكريم (@najimabdulkarem) October 7, 2023

فيما تداول نشطاء عشرات الصور والفيديوهات لأسرى إسرائيليين، عسكريون ومدنيون، اقتادهم رجال المقاومة داخل غزة، كان أبرزها لقائد فرقة غزة السابق الجنرال نمرود الوني.

نمرود ألوني (بالعبرية: נמרוד אלוני)؛ (12 يوليو 1973) هو ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة أولف (جنرال)، يشغل منصب قائد فيلق العمق والكليات العسكرية. شغل سابقاً منصب قائد فرقة غزة، رئيس لواء التدريب في القوات البرية الإسرائيلية ورئيس مقر قيادة فيلق العمق، وهو كبير ضباط المشاة… pic.twitter.com/9GuuSJvS9L — General Inspector (@GeneralInspect3) October 7, 2023

هذا احد قادتهم اسيراً في غزة … pic.twitter.com/gVFilMroB5 — نجم عبدالكريم (@najimabdulkarem) October 7, 2023

وفي العديد من الدول العربية والعالمية تظاهر الآلاف، دعما للقضية الفلسطينية وللمقاومة.

تغطية صحفية: “احتفالات في إيران، بعد اقتحام الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسر جنود”. pic.twitter.com/pz1XNK3xlc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

اربد الان، وقفة من أجل غزة واخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇯🇴 pic.twitter.com/X0JmCNsF9f — L A I T H (@Laith_ziod) October 7, 2023

میدان فلسطین تهران , اینها همان نیروهای رژیم خونخوار هستند که از کشتار مردم بیدفاع جشن میگیرند . حکومتیهای نظام و وابستگانشان جزوی از مردم ایران نیستند #IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/Ct8t4tn9d4 — آیوار ۲ (@Ivar_lathbrug2) October 7, 2023

وفي العاصمة العراقية بغداد، تزينت مبان بعلم فلسطين واسم المعركة الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية صحفية: مبانٍ في العاصمة العراقية بغداد، تتزين بعلم فلسطين واسم المعركة الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/zcZ05twIXF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023





كذلك شهدت محافظة تعز، أكبر محافظات اليمن مسيرات شعبية، مباركة لعملية”طوفان الأقصى”.

وفي عُمان نادى المتظاهرون بفتح باب الجهاد لنصرة فلسطين.