عملية “طوفان الأقصى” تقود إلى طوفان بشري في مدن عربية وعالمية.. نصرة لفلسطين- (فيديو وتدوينات)

“القدس العربي”: استيقظ العالم صباح اليوم، على وقع أنباء الهجوم غير المسبوق، الذي قامت به حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.
وما أن انتشرت الفيديوهات والصور الحية، لعملية “طوفان القدس”، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الأفعال الشعبية المرحبة بهذه الخطوة، التي تعد سابقة بعد سلسلة من الهزائم على مدى أكثر من 70 عاما كما وصفها أحد المغردين.
على مدى أكثر من ٧٠ سنة والفلسطينيون يتلقون الهزيمة تلو الأخرى ومعهم جيوش الدول العربية. بعد كامب دفيد تراجع الموقف العربي وبدأت مرحلة التطبيع المجاني مع إسرائيل. رغم كل ذلك بقي الفلسطيني في فلسطين. تمسك بالقاعدة الذهبية التي صدقت عبر التاريخ: لن يفرض حقك ويموت من أجله إلا أنت.
— خالد الدخيل (@kdriyadh) October 7, 2023
انظروا يا عرب ماذا يصنع اهلكم في فلسطين …
* انهم يستولون على قاعدة عسكرية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/PXqMVhfXFm
— نجم عبدالكريم (@najimabdulkarem) October 7, 2023
فيما تداول نشطاء عشرات الصور والفيديوهات لأسرى إسرائيليين، عسكريون ومدنيون، اقتادهم رجال المقاومة داخل غزة، كان أبرزها لقائد فرقة غزة السابق الجنرال نمرود الوني.
نمرود ألوني (بالعبرية: נמרוד אלוני)؛ (12 يوليو 1973) هو ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة أولف (جنرال)، يشغل منصب قائد فيلق العمق والكليات العسكرية. شغل سابقاً منصب قائد فرقة غزة، رئيس لواء التدريب في القوات البرية الإسرائيلية ورئيس مقر قيادة فيلق العمق، وهو كبير ضباط المشاة… pic.twitter.com/9GuuSJvS9L
— General Inspector (@GeneralInspect3) October 7, 2023
هذا احد قادتهم اسيراً في غزة … pic.twitter.com/gVFilMroB5
— نجم عبدالكريم (@najimabdulkarem) October 7, 2023
الجيش الإسرائيلي يؤكد رسميا فقدان الاتصال بالجنرال #نمرود_ألوني قائد فرقة غلاف #غزة ويعلن أسره في #غزة ويصف ما حدث بالنكبة !! #FreePalestine #GazaUnderAttack #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس pic.twitter.com/LmENlYJff9
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) October 7, 2023
وفي العديد من الدول العربية والعالمية تظاهر الآلاف، دعما للقضية الفلسطينية وللمقاومة.
Turkish people on the streets of Istanbul in support of Palestinian cause.#Hamas #Isreal #GazaUnderAttack #Palestin #حماس #فلسطين #غزه #TelAviv #war pic.twitter.com/CNElFaHDWR
— Aleema khan (@sher_now1) October 7, 2023
تغطية صحفية: “احتفالات في إيران، بعد اقتحام الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسر جنود”. pic.twitter.com/pz1XNK3xlc
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023
اربد الان، وقفة من أجل غزة واخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇯🇴 pic.twitter.com/X0JmCNsF9f
— L A I T H (@Laith_ziod) October 7, 2023
میدان فلسطین تهران , اینها همان نیروهای رژیم خونخوار هستند که از کشتار مردم بیدفاع جشن میگیرند . حکومتیهای نظام و وابستگانشان جزوی از مردم ایران نیستند #IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/Ct8t4tn9d4
— آیوار ۲ (@Ivar_lathbrug2) October 7, 2023
وفي العاصمة العراقية بغداد، تزينت مبان بعلم فلسطين واسم المعركة الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
تغطية صحفية: مبانٍ في العاصمة العراقية بغداد، تتزين بعلم فلسطين واسم المعركة الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/zcZ05twIXF
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023
كذلك شهدت محافظة تعز، أكبر محافظات اليمن مسيرات شعبية، مباركة لعملية”طوفان الأقصى”.
#عاجل
الآن تشهد محافظة #تعز أكبر محافظات #اليمن و أكثرها كثافة سكانية مظاهرات احتفالية بانتصارات الشعب #الفلسطيني في #عملية_طوفان_الأقصي.
اللهم نصرك#اليمن_مع_فلسطين#طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #تحريرها_كلها_ممكن #Israel #كتائب_القسام #الأهلي_الاتحاد #ادلب_تحت_القصف #جوري_المغربيه pic.twitter.com/WQqjXWZmvj
— عيسى الشفلوت (@gheth3331) October 7, 2023
وفي عُمان نادى المتظاهرون بفتح باب الجهاد لنصرة فلسطين.
خروج مظاهرات في عمان تطالب بفتح الحدود.#طوفان_الأقصى#طوفان_القدس pic.twitter.com/hs1CzRDuAQ
— الــرعـــوي𓅓 (@y____j8) October 7, 2023