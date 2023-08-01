عملية فدائية جريئة شرق القدس توقع 6 جرحى من المستوطنين … استشهاد المنفذ وجيش الاحتلال يقتل فلسطينيا آخر بزعم محاولة طعن

القدس المحتلة – «القدس العربي»: استشهد الشاب الفلسطيني مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص الاحتلال، بعد إطلاقه النار قرب المجمع التجاري في مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبوديس شرق القدس المحتلة، وإصابته 6 مستوطنين إسرائيليين بجروح متفاوتة، أمس الثلاثاء.

وبينت القناة 12 العبرية أن المصابين في عملية الإطلاق في مستوطنة معاليه أدوميم حالة أحدهم خطيرة و3 متوسطة وأخرى طفيفة، مشيرة إلى أنه تمت «تصفية المنفذ»، فيما أفادت نجمة «داود الحمراء» بأنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفيات شعاري تسيديك وهداسا من بينهم مستوطن يبلغ من العمر 40 عاماً في حالة خطيرة و3 في حالة متوسطة، 29 عامًا و28 عاماً و37 عاماً.

وذكرت القناة 13 العبرية أن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة «معاليه أدوميم» كان يرتدي زي «حارس أمن»، فيما أشارت قناة «كان» العبرية إلى أن المنفذ استخدم مسدسا وليس بندقية أم 16 كما ورد سابقا. ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، الهجوم في معاليه أدوميم وقع بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت جلسة تقييم أمنية في مقر القيادة الوسطى في الجيش.

وقال الناطق باسم حركة «حماس» عبد اللطيف القانوع، إن عملية القدس البطولية تأتي دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته. فيما أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن الشعب الفلسطيني يثبت من جديد أن إرادته أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف إشغاله عن مواجهة العدو والتصدي له.

كذلك باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس المحتلة، مؤكدة على أنها تأتي ردًا على «جرائم العدو المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.»

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قالت كذلك إن عملية «معاليه أدوميم» البطولية تأتي رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم، وهي ضربة لكل الإجراءات والحواجز الأمنية الإسرائيلية. إلى ذلك، عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميلر، عن قلق بلاده إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها ميلر برفقة محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، إلى بلدتي ترمسعيا وسنجل (وسط). واطلع المسؤول الأمريكي على آثار الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في يونيو/ حزيران الماضي على أهالي وممتلكات البلدتين. وقال: «الولايات المتحدة تعمل من أجل تخفيف التصعيد الحالي وتوفير بيئة تضمن للجميع العيش بحرية وأمن وازدهار». وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد وتخفيف التوتر ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف. وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية محاسبة ومساءلة المسؤولين قانونياً عن هذه الاعتداءات.

وقُتل شاب فلسطيني ثان عصر الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بأن قوات من الجيش أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب الفلسطيني قرب مفترق عسكري جنوب الخليل وشوهد ملقيا على الأرض. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند محطة حافلات على مفترق «اشتموع» جنوب الخليل قبل أن يتم تحييده بإطلاق النار عليه دون وقوع إصابات.

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