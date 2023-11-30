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مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار عند مدخل القدس المحتلة.. واستشهاد المنفّذين- (فيديوهات وصور)

30 - نوفمبر - 2023

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لندن- “القدس العربي”: قُتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب سبعة آخرون، في عملية إطلاق نار على محطة توقف حافلات على طريق فايتسمان قرب مستوطنة راموت، تبنتها حركة حماس.

وجاءت العملية خلال ساعة الذروة الصباحية عند أحد مداخل مدينة القدس، عند تقاطع جفعات شاؤول، اليوم الخميس.

وقال إعلام عبري إن الهجوم أسفر عن مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عاماً، إضافة إلى 9 إصابات تم تقديم الإسعاف الأولي لهم من قبل الطواقم الطبية، بينهم 5 إصابات خطيرة والباقي متوسطة، وإنه قد تم “التعرف على هوية أحد قتلى الهجوم على أنه الحاخام إليميلخ فاسرمان”.

https://twitter.com/AJArabic/status/1730128669878706283

وقضى، في وقت لاحق، إسرائيلي آخر يبلغ من العمر 73 عاماً تعرّضَ لإصابة حرجة، وباءت بالفشل كافة محاولات إسعافه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “وصل إرهابيان إلى المكان في سيارة ومعهما أسلحة وأطلقا النار على مدنيين عند محطة للحافلات، وتم تحييدهما من قبل قوات الأمن ومدنيّ كان بالقرب من الموقع”.

https://twitter.com/arabic_post/status/1730113576679993728

وتجمعَ عددٌ كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار، وقالت الشرطة إنها تفتش المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.

وأعلنت حركة حماس تبنيها للعملية داعية إلى “التصعيد”.

وقالت الحركة في بيان “نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر… منفذي العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت في القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين”.

وأضافت “على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق فأبطالنا مستنفرون للثأر”.

وأدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل إطلاق النار.

وقال السفير جاك لو: “وقع هجوم إرهابي بغيض في القدس هذا الصباح. ونحن ندين بشكل لا لبس فيه مثل هذا العنف الوحشي”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الإسعاف القول إن حالات المصابين ما بين خطيرة ومتوسطة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة القول إن “المنفذين خرجا من السيارة الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وبدآ في فتح النار على محطة توقف حافلات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين”.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “أحد الفلسطينيين أطلق النار من مسدس، والثاني من بندقية من طراز أم 16”.

وقال موقع i24news  الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن “التحقيقات كشفت بأن منفذي الهجوم سجينان أمنيان سابقان ينتميان لحركة “حماس”. وبحسب التفاصيل؛ فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات، بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر، بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة”.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: “منفّذا هجوم القدس شقيقان من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، وأسيران سابقان ينتميان لحركة حماس”.

وقالت تقارير لاحقة إن الشقيقين هما مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً)، وإن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزلهما في صور باهر.

https://twitter.com/paldf/status/1730137178137845922

https://twitter.com/LadyMercedes13/status/1730111909003710698

 

(وكالات)

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  1. يقول خالد:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 7:35 ص

    الله أكبر ولله الحمد اللهم زد وبارك اللهم تقبل المنفذين في الشهداء في أعلى جنان الخلد

    رد
  2. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 8:11 ص

    هذا ما جناه الصهاينة على أنفسهم و ما جنى عليهم أحد …..المعادلة بعد إبادة غزة تحولت و أصحت ” العين العين و السن السن ” …..و الخاسر حتما الصهاينة …. رجعت اللاآت الثلاثة و بقوة الشرعية اليوم رغم أنف الغرب ….غرور الصهاينة سبب زوالهم وهم لا يشعرون …..

    رد

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