مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار عند مدخل القدس المحتلة.. واستشهاد المنفّذين- (فيديوهات وصور)

لندن- “القدس العربي”: قُتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب سبعة آخرون، في عملية إطلاق نار على محطة توقف حافلات على طريق فايتسمان قرب مستوطنة راموت، تبنتها حركة حماس.

وجاءت العملية خلال ساعة الذروة الصباحية عند أحد مداخل مدينة القدس، عند تقاطع جفعات شاؤول، اليوم الخميس.

وقال إعلام عبري إن الهجوم أسفر عن مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عاماً، إضافة إلى 9 إصابات تم تقديم الإسعاف الأولي لهم من قبل الطواقم الطبية، بينهم 5 إصابات خطيرة والباقي متوسطة، وإنه قد تم “التعرف على هوية أحد قتلى الهجوم على أنه الحاخام إليميلخ فاسرمان”.

https://twitter.com/AJArabic/status/1730128669878706283

وقضى، في وقت لاحق، إسرائيلي آخر يبلغ من العمر 73 عاماً تعرّضَ لإصابة حرجة، وباءت بالفشل كافة محاولات إسعافه.

🎥- مصادر عبرية: مكان عملية إطلاق النار في مستوطنة "راموت" في #القدس، والتقارير الأولية تشير لوقوع 6 إصابات حتى الآن pic.twitter.com/vdpCGLlisI — عربي بوست (@arabic_post) November 30, 2023

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “وصل إرهابيان إلى المكان في سيارة ومعهما أسلحة وأطلقا النار على مدنيين عند محطة للحافلات، وتم تحييدهما من قبل قوات الأمن ومدنيّ كان بالقرب من الموقع”.

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وتجمعَ عددٌ كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار، وقالت الشرطة إنها تفتش المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.

وأعلنت حركة حماس تبنيها للعملية داعية إلى “التصعيد”.

وقالت الحركة في بيان “نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر… منفذي العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت في القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين”.

وأضافت “على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق فأبطالنا مستنفرون للثأر”.

وأدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل إطلاق النار.

وقال السفير جاك لو: “وقع هجوم إرهابي بغيض في القدس هذا الصباح. ونحن ندين بشكل لا لبس فيه مثل هذا العنف الوحشي”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الإسعاف القول إن حالات المصابين ما بين خطيرة ومتوسطة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة القول إن “المنفذين خرجا من السيارة الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وبدآ في فتح النار على محطة توقف حافلات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين”.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “أحد الفلسطينيين أطلق النار من مسدس، والثاني من بندقية من طراز أم 16”.

وقال موقع i24news الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن “التحقيقات كشفت بأن منفذي الهجوم سجينان أمنيان سابقان ينتميان لحركة “حماس”. وبحسب التفاصيل؛ فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات، بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر، بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة”.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: “منفّذا هجوم القدس شقيقان من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، وأسيران سابقان ينتميان لحركة حماس”.

وقالت تقارير لاحقة إن الشقيقين هما مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً)، وإن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزلهما في صور باهر.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس المحتلة pic.twitter.com/mo77k0sQ18 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 30, 2023

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس المحتلة pic.twitter.com/mo77k0sQ18 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 30, 2023

https://twitter.com/paldf/status/1730137178137845922

https://twitter.com/LadyMercedes13/status/1730111909003710698

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Attentat terroriste à l'entrée de Jérusalem…

Attaque à l'arme automatique comme on peut l'entendre sur l'une des vidéos. 5 blessés à des degrès divers. 1 tuée âgée de 24 ans. 2 terroristes éliminés. pic.twitter.com/Kq7yN9RsPP — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 30, 2023

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🚨 الإسعاف الإسرائيلي: مـ ـقـ ـتل إسرائيلية وإصابة 8 آخرين بينهم 5 حالتهم خطرة جراء عملية إطلاق نار عند مدخل القدس 🔴 الشرطة الإسرائيلية تقول إنه تمت السيطرة على المشتبه به في حادث إطلاق النار عند حي راموت شرقي القدس pic.twitter.com/mSyZLKB2Fk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

(وكالات)