عملية “كراج أبو خطاب”.. الاحتلال يصاب بذعر أمني في بلدة حوارة بعد مقتل مستوطنيْن

نابلس- “القدس العربي”:

حالة من الجنون والهوس الأمني، أصابت دولة الاحتلال مباشرة بعد عملية حوارة التي أُطلق عليها “عملية كراج أبو خطاب” والتي قُتل فيها مستوطنان بطريقة درامية.

وتحولت محافظة نابلس ومحيطها إلى أكبر حملة لملاحقة المنفذ أو المنفذين، حيث عاشت مناطق جنوب نابلس حملة أمنية غير مسبوقة وتحديدا بلدات بيتا وعقربا، فيما شهدت مناطق واسعة بالضفة الغربية هجمات إرهابية شنها مستوطنون متطرفون.

وبعد العملية، حولت قوات الاحتلال نابلس إلى سجن كبير، حيث منعت لساعات الدخول والخروج من المدينة، وأعادت أجواء الحصار السابقة إلى صدارة المشهد، حيث صفوف السيارات المنتظرة على الحواجز الأربعة عند مداخل المدينة ومخارجها.

وفي ساعات ما قبل مساء السبت، كان يمكن الذهاب إلى موقف السيارات الشرقي في نابلس، ليجد المراقب مئات المواطنين نساء ورجالا وأطفالا ينتظرون قدوم المركبات العمومية كي تقلهم إلى بلداتهم، لكن من دون جدوى.

وبحسب المواطنين، فإن السيارات العمومة والخاصة، كانت في طوابير ضخمة وممتدة في انتظار تفتيش جيش الاحتلال الذي يتقن خنق المدينة.

ورغم أن الصباح حمل انفراجة في الحصار المفروض على المدينة، إلا أن المواطنين ما زالوا يتذكرون ليلتهم الصعبة.

ودفع الاحتلال بكتيبة إضافيّة لنشرها في نابلس، للمشاركة في عملية مطاردة منفذ العملية، ليصبح عدد كتائب الجيش المنتشرة في الضفة الغربية حاليا 18 كتيبة.

ووقع الهجوم في وقت ترددت فيه العديد من التحذيرات بوقوع هجمات في شمال الضفة، فيما يعتبر شارع حوارة (طريق 60) الرئيس، خلال أيام السبت، أقل تعزيزا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب التواجد القليل للمستوطنين، حيث يقل حضورهم إلى درجة الاختفاء بسبب العطلة الأسبوعية.

وبحسب تحقيق أولي، فإن منفذ إطلاق النار في حوارة، نزل من سيارته وتحقق من هوية الإسرائيليين، ثم أطلق عليهما 6 رصاصات من مسافة صفر في “مغسلة وكراج أبو خطاب”. واعتقل جيش الاحتلال صاحب الورشة لؤي الحلبي، إلى جانب عمال الورشة.

وفسر إسرائيليون سبب نشر فيديوهات للمستوطنيْن القتيلين وهما غارقان في دمائهما، بتأخر وصول قوات الجيش الإسرائيلي للمكان، حيث اعتقدت الجهات الأمنية أن حادثة القتل حدث جنائي ومتعلق بفلسطينيين من الداخل المحتل، وهو ما أخّر وصول قوات الجيش والإسعاف الإسرائيلي لأكثر من نصف ساعة.

وأظهرت مشاهد فيديو، القتيلين بعد إطلاق النار عليهما، كما تناقل ناشطون صورا لهويّتيهما.

وقالت مواقع عبرية، إن قوات الاحتلال التي تعمل بانتظام في حوارة، لم تسمع أو تتواصل بالعين مع المسلح الذي أطلق النار، تحت غطاء ضجيج مغسلة السيارات حيث وقع الهجوم.

وتوغلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة وشرعت بملاحقة منفذ العملية، حيث أغلقت تقاطعات رئيسة، وفككت كاميرات المراقبة من المنطقة، إلى جانب إغلاق معظم الحواجز المحيطة بنابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال أغلق محيط ووسط بلدة حوارة بشكل كامل، وكذلك بوابة بلدة بيتا، كما أغلق حاجزي زعترة وحوارة، والشارع الصاعد من دوار سلمان الفارسي وصولا إلى مفترق قرية صرة، ومفترق دير شرف.

وتحدث رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، عن استمرار إغلاق المحال التجارية في ظل تواصل اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتحويل مدخلها الرئيسي لثكنة عسكرية.

وكانت المواجهات الأعنف في بلدة بيتا جنوبي نابلس. وبحسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن حصيلة اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، كانت إصابة شاب بقنبلة غاز في الوجه، حيث نقل إلى مستشفى رفيديا، وإصابة شاب بقنبلة غاز بالقدم، وإصابة صحافي بقنبلة غاز بالقدم، فيما أصيب العشرات بالاختناق بفعل الغاز السام.

وتصدى الشبان لاقتحام بلدة بيتا، حيث رشقوا آليات الاحتلال بالحجارة، في حين اندلعت مواجهات مع الجيش.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوبي نابلس، ونفذت عملية بحث في تسجيلات كاميرات المراقبة.

ونقل شهود عيان، قيام قوات الاحتلال بتكسير أبواب سوبر ماركت في عقربا، ومصادرة تسجيلات الكاميرات من داخله، في إطار البحث عن منفذ عملية حوارة، كما اعتقلت المواطن عيسى بني فضل، ونجله محمد بعد اقتحام منزلهما في بلدة عقربا.

هجمات للمستوطنين

وشن مستوطنون هجمات على مركبات الفلسطينيين قرب حاجز “بيت إيل” شمالي رام الله، وقرب مستوطنة “يتسهار” جنوبي نابلس، إلى جانب هجمات على دوار “كرني شمرون” شرقي قلقيلية، وعند مفرق قرية بورين جنوبي نابلس. كما عربد المستوطنين على مفرق مستوطنة “ميخولا” في الأغوار، حيث نفذوا هجمات وألقوا الحجارة على سيارات الفلسطينيين.

ووثق سائق سيارة إسعاف، قيام مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، باعتراض مركبة إسعاف فلسطينية قرب مستوطنة “كدوميم” قرب مدينة قلقيلية.

وتشير إحصاءات فلسطينية إلى مقتل خمسة مستوطنين وجنود إسرائيليين، منذ بداية العام الجاري، في عمليات ببلدة حوارة. كما وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 255 عملاً مقاوماً في حوارة، منذ مطلع عام 2023، وحتى يوم 19 آب/ أغسطس، بينها 38 عملية إطلاق نار.

وأشار المركز إلى أنه وقعت أربع عمليات دهس وعمليتا طعن، و9 عمليات حرق لمنشآت وآليات وأماكن عسكرية إسرائيلية، إلى جانب تحطيم 24 مركبة ومعدات عسكرية.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أن 32 إسرائيليا قُتلوا منذ بداية العام، منهم 26 بعمليات إطلاق نار، و4 في هجمات دهس، وواحد في عملية طعن، وواحد بصاروخ من غزة.