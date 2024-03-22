عملية لفلسطيني قرب مستوطنة في رام الله تجرح 7 جنود إسرائيليين

رام الله – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً مقاوماً في مدينة رام الله بعد اشتباك مسلح استمر لنحو 4 ساعات بالقرب من طريق استيطاني قرب رام الله، فيما أصيب في هذه العملية نحو 7 جنود ومستوطنين على الأقل، بينهم واحد إصابته في غاية الخطورة واثنان خطيرة، حسب الإعلام الإسرائيلي الرسمي.

وسارعت إسرائيل للردّ على العملية بإجراءات اتخذها وزير المال الإسرائيلي المتطرف وزميلته وزيرة المواصلات ميري ريغف، تهدف الى مزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية، وكان لافتا تصنيف هذين الوزرين إجراءاتهما ضمن ما قالا إنه «الردّ الصهيوني».

وكان الاحتلال عمد أيضا إلى احتجاز جثمان الشاب، واعتقال زوجته وشقيقه في قرية دير ابزيع قرب رام الله، بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ العملية هو مجاهد بركات منصور كراجة من دير ابزيع، وكان يعمل عسكريا في حرس الرئيس وترك عمله منذ سنوات، وهو متزوج وله ولدان.

واستشهد كراجة بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط وجود لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة بالقرب من مدينة رام الله.

ونقلت عدسات وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية جانبا من الاشتباك المسلّح الذي جرى بين الشاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، الذي استمر لأربع ساعات متواصلة.

ونقلت مصادر محلية أن الاشتباك جرى عقب إطلاق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة تمام الساعة الخامسة صباح أمس الجمعة، ومن ثم بدأت عملية إسرائيلية بحثا عن المنفذ استمرت لساعات أصيبت خلالها مجموعة من الجنود.

وانتشر مقطع فيديو لطائرة إسرائيلية تطلق صاروخا في منطقة حرجية بين دير ابزيع وكفر نعمة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة طائرتين مروحية ومسيرة في الاشتباك.

وأقر الاحتلال بإصابة 7 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، بعد عملية إطلاق نار، وأكّدت هيئة البث الإسرائيلية العامّة (كان 11) إصابة إسرائيلي بجراح حرجة، وإصابة آخريْن بجراح خطيرة، فيما قال مستشفى «بيلنسون»، في بيان إنه استقبل 3 من بين المصابين، مشيرا إلى أن حالة أحدهم خطيرة.

اشتباك استمر 4 ساعات استخدمت فيه مسيّرات… و«ردّ صهيوني» لسموتريتش وريغف

وأفادت مصادر محلية بأن «عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيليين قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله»، مشيرة إلى «إطلاق نار مستمرّ» في المنطقة؛ كما أكّدت تقارير إسرائيلية أن تبادل إطلاق النار مع شخص أو أكثر، تواصل لـ4 ساعات.

وذكرت المصادر أن مركبات الإسعاف وصلت إلى المكان، فيما شهدت المنطقة انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال بغطاء من قِبل طائرة مروحيّة وأخرى مسيّرة بين قريتي كفر نعمة ودير ابزيع غربي رام الله.

ولفتت إلى هبوط طائرة مروحيّة في محيط موقع الاشتباك المسلّح قرب مستوطنة دوليف.

وتتخوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حسب مراقبين، من وجود خلايا عسكرية في الضفة الغربية قد تشير إليها العملية التي كانت من نوع استراتيجي، وتشي بأن المنفذ هو عسكري أو خضع للتدريب.

وحضر إلى مكان العملية بنيامين يسرائيل غانتس، رئيس مجلس استيطاني قرب موقع عملية إطلاق النار غرب رام الله، حيث حرض على الفلسطينيين وطالب بهدم مساجد القرى القريبة من المكان.

وقال إنه «منذ بداية الحرب كنا نحذر بشأن هذا المكان بالتحديد. وكذلك لتعزيز الأمن وخاصة لشن هجوم ساحق ضد القرى في هذه المنطقة».

وتابع: «لا يوجد فرق بين غزة وهنا، نحن بحاجة لمهاجمة «الإرهابيين» داخل بلداتهم وقراهم، قوات الأمن العسكرية والمدنية هنا نقاتل جنبا إلى جنب».

وختم: «يجب أن نتصرف مع قرى الضفة متل غزة، ونهدم المساجد ونقوض الإرهاب».

يذكر أن مستوطني مستوطنة دوليف التي وقعت العملية بالقرب منها يشنون منذ نحن أسبوع وبشكل يومي هجمات على قرية كفر نعمة القريبة من المكان.

«حماس» ترحب

وفي أعقاب العملية أعلن سموتريتش وريغف «دفع مشروع ربط الطريق بين (مستوطنتني) دوليف وتالمونيم بطريق رقم 443»، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان).

وقال الوزيران إن «أعمال التخطيط والتنفيذ ستتم على الفور».

وأضافا أن «الرد الصهيوني على الاعتداءات التخريبية سيبقى تعزيز قبضتنا على الأرض وترسيخها».

ورحّبت حركة «حماس» في بيان بالعملية، واعتبرت أنها «رد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصُل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك»

وفي وقت سابق نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن عملية للمقاومة الفلسطينية تضمنت إلقاء قنبلة على حافلة مسـتوطنين قرب مفرق غوش عتصيون القريب من مدينة بيت لحم، وهو ما أدى لإصابة ثلاثة مستوطنين.

أما في طوباس، فاندلعت في وقت مبكر من فجر أمس الجمعة مواجهات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا القوات التي اقتحمت طوباس بعبوات ناسفة، وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتباكات.

اقتحامات لجيش الاحتلال

وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية وداهمت منزل الأسير محمد ملحم.

كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها قلقيلية.

وبالتزامن، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضا.

وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة الكرمل شرق يطا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة السهل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة في مسافر يطا، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في محيط منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف للقنابل الضوئية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال. وهجمات للمستوطنين

في غضون ذلك، نقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وحطموا نوافذه.

ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من الاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بالتوازي مع الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.

كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، قرية برقة شرق رام الله، حسب مصادر محلية، وذلك أثناء صلاة الجمعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين تجمهروا على الطريق بين مستعمرة «عيلي»، المقامة على أراضي المواطنين جنوب قرية اللبن الشرقية، ومستعمرة «شيلو» المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من المركبات.