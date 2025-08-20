عملية نوعية لـ«القسّام» في غزة تربك الاحتلال الإسرائيلي

غزة -«القدس العربي» ووكالات: في الوقت الذي يستمر فيه نزيف الدم الفلسطيني في غزة، من خلال مجازر يومية تنفذها دولة الاحتلال في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع منذ نحو عامين، خطا هذا الجيش باتجاه بدء عملية برية لاحتلال المدينة، مطيحا بعرض الحائط الحديث عن مفاوضات.

وقتلت مجازر جيش الاحتلال في القطاع أمس الأربعاء أكثر من 72 فلسطينيا، كان آخرهم 12 من عناصر تأمين شاحنات بضائع التجار في غزة، فيما سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية بسبب الحصار الإسرائيلي.

ويصطدم جيش الاحتلال بمقاومة شرسة في مختلف أنحاء قطاع غزة، وآخرها عملية مركبة مزدوجة استخدمت فيها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للمرة الأولى خلال هذه الحرب استشهاديا فجر نفسه بحزام ناسف.

وأربكت العملية التي حصلت في جنوب القطاع هذا الجيش وشكلت صدمة له.

فقد أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن تمكن مقاتليها صبيحة الأربعاء، من الإغارة على موقع للاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس، واستهدافهم دباباته وعدد من المنازل التي يتحصن في داخلها جنود الاحتلال، واقتحامها والإجهاز على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر.

وقالت “القسام” إنه فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد مقاتليها الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهجوم يُعدّ غير مسبوق من حيث حجمه منذ اندلاع الحرب. وأقرّ جيش الاحتلال بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، “فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة”، زاعما أن الجيش قتل “10 إرهابيين” في المجمل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم استهدف خطف جنود. وقال متحدث باسم الجيش إنه يجري التحقيق في الحادث. وكانت إسرائيل زعمت على لسان متحدث باسم جيشها أنها دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة، وتسيطر بالفعل على أطراف المدينة. وأمر وزير الجيش الإسرائيلي باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لتنفيذ العملية.

وفي سياق جهود التهدئة، أفاد إعلام مصري، الأربعاء، بأن القاهرة تجري اتصالات مكثفة لدفع إسرائيل لقبول مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدا أن تل أبيب لم ترد على المقترح رغم مرور 48 ساعة على استلامه. لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت مساء عن مصادر أن إسرائيل تدرس عرض حركة “حماس” لكنها لا تنوي إرسال فريق تفاوض في الأيام المقبلة.

عقوبات أمريكية على مسؤولين في «الجنائية الدولية»… والمحكمة: «هجوم صارخ»

عواصم ـ وكالات: أعلنت الإدارة الأمريكية،أمس الأربعاء، إدراج قاضيين ومساعدين اثنين لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، في قائمة العقوبات بسبب “مواقفهم ضد لإسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت 4 من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات، بموجب مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب. وكشف روبيو، عن إدراج القاضية في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست، والقاضي نيكولاس جيلو، بالإضافة إلى مساعدة المدعي العام نزهت شميم خان، ومساعد المدعي العام مامي ماندياي نيانغ، في قائمة العقوبات.

وأدانت المحكمة إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، وعدّته “هجوما صارخا” على استقلالها.

كما أعربت فرنسا عن “استيائها” وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، وعن “تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار” ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو.

ورأت أن العقوبات الأمريكية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”.