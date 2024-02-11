عموتة يصدم الجماهير الأردنية بعد الخسارة في نهائي كأس آسيا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: فاجأ المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، الجماهير الأردنية بإعلانه أنه قد يضطر للرحيل عن “النشامى” وذلك بعد خسارة لقب كأس آسيا لمصلحة قطر (1-3) أمس السبت.

وتولى عموتة تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023، وقاد “النشامى” لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أمس في قطر، بوصولهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.

وقال عموتة في تصريحات بعد الخسارة أمام قطر، إنه قد يضطر للرحيل عن الأردن، مضيفا: “لدي بعض الظروف العائلية في المغرب ظهرت قبل انطلاق بطولة كأس آسيا، لكنني كنت مرتبطا مع الاتحاد الأردني، لذا حرصت على قيادة المنتخب في المسابقة وهذه مسؤوليتي”.

تابع: “يجب أن أناقش هذه الأمور مع المسؤولين في الوقت الحالي، لنصل لقرار يناسب الجميع. في النهاية الأهم أن لا يتضرر المنتخب سواء بحضوري المتقطع، أو بعد إكمالي المهمة”.

وأردف: “في الوقت الحالي سأذهب للمغرب وبعدها سأجلس مع الاتحاد الأردني لبحث مستقبلي سواء بالبقاء أو الرحيل”.

شدد: “حتى هذه اللحظة أنا مدرب للمنتخب الأردني، لكنني أرتبط بظروف عائلية في الوقت الحالي تستوجب السفر للمغرب”.

وأكمل المدرب المغربي: “أتمنى من اللاعبين أن يحافظوا على نفس المستوى لأن هناك تحديات قوية يأتي على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2026”.